Oso de anteojos y puma concolor: Avistamientos impresionantes en Cali, especies fueron captadas en cámara

En la capital del departamento del Valle se emprendió un proyecto de instalación de 120 cámaras trampa en distintos puntos que comprenden tanto zonas rurales como zonas urbanas.

Recientemente se ha dado a conocer por parte de la Alcaldía de Cali que más de 60 especies han sido registradas con estas cámaras.

Cámaras trampa en Cali Foto: Alcaldía de Cali

Esto también sirve para que la ciudadanía tenga un acercamiento distinto a la convivencia con el entorno, en el que no solo hay personas, sino también distintas especies de animales.

De acuerdo con lo que indica la Alcaldía en un comunicado, entre los animales que se pudieron registrar están un oso de anteojos y un puma concolor, siendo esto motivo también de alegría y de esperanza en medio de los peligros de extinción que enfrentan distintas especies de animales.

El proyecto de instalación de las cámaras trampa, según la Alcaldía, tiene como objetivo evaluar el estado en el que se encuentran los ecosistemas, así como hacer un seguimiento de las distintas especies que viven en el territorio.

Entre las especies que se pudieron captar en cámara están mamíferos, aves terrestres, entre otros. La bióloga del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), Gabriela Torres, indicó que:

“Hemos instalado 120 cámaras trampa en convenio con el Instituto Humboldt y Conservación Internacional. Tenemos el registro de 63 especies como mamíferos y aves terrestres; también hemos captado un porcentaje de reptiles; un puma concolor; el oso de anteojos; venados; la tayra; zorros cañeros; guatines; guaguas y aves como la grallaria y el tinamú, entre otras”.

Además, menciona cuál es la finalidad de este proyecto, aseverando que: “La idea es poder evaluar el estado de conservación de estas áreas y la conectividad que estamos generando desde el entorno urbano hasta el rural en el Distrito de Cali”.

Estrategias para monitorear la fauna silvestre. Foto: Alcaldía de Cali

¿Cómo funcionan las cámaras trampa?

Las cámaras se encuentran trabajando las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Estas tienen memorias que son extraídas mensualmente para luego ser analizadas por el equipo encargado, con el fin de determinar qué animales fueron registrados.

Los registros pueden ser fotográficos o en formato de video. De acuerdo con la información difundida, cada cámara podría capturar mensualmente cerca de 100 registros.

Se espera que, con el pasar del tiempo, se puedan hacer nuevos avistamientos que sirvan para el estudio de las diferentes especies que conviven en el territorio.

Es importante que desde la ciudadanía se exploren estrategias para cuidar el ecosistema, asegurando de ese modo la permanencia de la biodiversidad en el territorio.