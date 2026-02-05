Huila

Cámara trampa capta, por primera vez, un oso de anteojos en inmediaciones de un páramo del municipio de Colombia, en Huila

Ya son 19 localidades de ese departamento donde ha sido avistado uno de estos ejemplares.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 9:52 p. m.
Oso andino captado en cámaras trampa en el municipio de Colombia, Huila.
Oso andino captado en cámaras trampa en el municipio de Colombia, Huila. Foto: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM.

Las autoridades ambientales del Huila acaban de confirmar una noticia que les dibuja una sonrisa de oreja a oreja: la presencia de un oso andino en inmediaciones del Parque Natural Regional Páramo de Las Oseras.

Según informaron, un registro con cámaras trampa confirmó por primera vez la presencia del oso de anteojos en el municipio de Colombia, ubicado en el norte del Huila.

En las imágenes se puede ver a un oso juvenil que recorre los senderos de un predio cuyos moradores habían reportado el avistamiento de osos, pero del que no se había logrado obtener registro fílmico.

El municipio de Boyacá donde reapareció el oso andino, símbolo de esperanza y vida en Colombia

Todo esto empezó por una caminata en los senderos de una de las fincas donde antes se decía que había osos, pero nunca habíamos tenido un registro”, contó Jeison Rugeles, habitante del municipio de Colombia, quien aseguró que su alegría fue mayor al ver en las cámaras trampa a estos animalitos convivir en la vereda en donde reside.

Ejemplar de oso andino juvenil captado por cámaras trampa en Colombia, Huila.
Ejemplar de oso andino juvenil captado por cámaras trampa en Colombia, Huila. Foto: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM.

Katherine Arenas, bióloga de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), dijo que el Páramo de Las Oseras es un ecosistema estratégico que cumple un papel fundamental en la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la conectividad ecológica.

Con este hallazgo, se confirma la presencia del oso andino en 19 localidades del Huila: Acevedo, Algeciras, Garzón, Gigante, Íquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Neiva, Palestina, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Teruel, Tello y ahora el municipio de Colombia.

Por eso, las autoridades consideran que este departamento es un territorio clave para la conservación de esta especie emblemática de la cordillera de los Andes.

Confirman presencia de un portentoso jaguar en inmediaciones de Viotá, Apulo y Tocaima; piden no cazarlo

“La presencia de esta especie en el área adquiere mayor relevancia en un contexto donde amenazas como la deforestación, la fragmentación del hábitat y el avance de la frontera agropecuaria ponen en riesgo los ecosistemas de alta montaña, haciendo indispensable consolidar estrategias de conservación basadas en el territorio”, indicó la bióloga de la CAM.

