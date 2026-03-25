El más reciente informe del Ideam advierte un panorama climático contrastante para el país durante las próximas 24 horas.

Se presentarán precipitaciones de moderadas a fuertes en amplias zonas y condiciones secas acompañadas de altas temperaturas en el oriente colombiano.

Ideam entregó el pronóstico del clima para la semana del martes 24 al viernes 27 de marzo: se espera un incremento de lluvias

Pronóstico del clima: así se distribuirán las lluvias y el calor

De acuerdo con la entidad, las lluvias más significativas se concentrarán en regiones como el Caribe, la Andina, el Pacífico y sectores de la Amazonía, mientras que la Orinoquía mantendrá en general tiempo seco, aunque con posibles lloviznas aisladas.

La región Caribe tendrá un comportamiento climático variable, con cielo entre parcial y mayormente nublado y lluvias moderadas a fuertes en sectores del occidente, centro y sur.

Los mayores acumulados se esperan en Córdoba, el sur de Sucre y Bolívar, así como en zonas del Magdalena y Cesar, principalmente en horas de la tarde, mientras que en otras áreas predominarán intervalos de tiempo seco durante el día.

Para la región Andina, se esperan condiciones mayormente nubladas con lluvias de variada intensidad en departamentos como Antioquia, Santander y el Eje Cafetero.

También se prevén precipitaciones en sectores de Boyacá, Cundinamarca y Huila, lo que podría impactar la movilidad y las actividades cotidianas en estas zonas.

El Pacífico colombiano continuará bajo una fuerte influencia de nubosidad, con lluvias moderadas a intensas, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Estas condiciones obedecentes, en parte, a una línea de inestabilidad asociada a la vaguada monzónica, que favorece la formación de sistemas nubosos en el suroccidente del país.

En contraste, la Orinoquía presentará cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Sin embargo, el Ideam advierte sobre temperaturas por encima de lo normal para la época, lo que mantiene en alerta el monitoreo térmico en esta región.

Algunas lluvias aisladas podrían registrarse en Arauca, Meta y Vichada.

En la Amazonía, el ingreso de humedad desde Brasil y la presencia de un sistema de baja presión favorecerán lluvias moderadas a fuertes en departamentos como Vaupés, Guainía y Amazonas, principalmente en la tarde y noche.

En Caquetá y Putumayo se esperan precipitaciones más ligeras, pero frecuentes.

A nivel atmosférico, el fortalecimiento de un sistema de alta presión en el Atlántico occidental generará vientos del noreste de moderada a fuerte intensidad, con oleaje significativo mar adentro.

Lluvias y nu bosidad se presentará en gran parte del país. Foto: Getty Images

Así estará el tiempo en las principales ciudades del país

En Bogotá, el día comenzará seco y con nubosidad parcial, pero en la tarde aumentarán las lluvias, especialmente en el norte y occidente de la ciudad. La temperatura oscilará entre 10 °C y 20 °C, con precipitaciones que podrían extenderse durante la noche.

En Barranquilla y Cartagena predominará el tiempo seco con nubosidad variable y posibles lloviznas en la tarde, con temperaturas máximas de 33 °C y 32 °C, respectivamente.

Medellín tendrá una jornada que iniciará seca, pero con lluvias en la tarde y noche, alcanzando los 26 °C.

En Tunja, el clima será mayormente seco con cielo nublado y una temperatura máxima de 19 °C, mientras que Bucaramanga registrará lluvias entre la tarde y la noche con una máxima de 25 °C.

Cali, por su parte, tendrá una jornada nublada con lluvias hacia la tarde y noche, con temperatura cercana a los 29 °C.

El llamado de las autoridades es a mantenerse informados y tomar precauciones, especialmente en zonas con alta probabilidad de lluvias intensas y en regiones donde el aumento de temperaturas podría generar riesgos adicionales.