Este lunes la Fiscalía imputará cargos a Laura Sarabia por el escándalo del polígrafo practicado a Marelbys Meza

Laura Sarabia, exembajadora de Colombia en el Reino Unido y exjefa de gabinete del entonces presidente Gustavo Petro, terminó enredada en la investigación por el polígrafo que le practicó la seguridad presidencial a su entonces niñera, Marelbys Meza.

Exclusivo: SEMANA revela los informes de investigadores que advierten cómo la Fiscalía cambió los delitos que serían imputados a Laura Sarabia por el polígrafo a Marelbys Meza

Un oficial de la Policía, que firmó un principio de oportunidad en esta investigación, advirtió que fue Laura Sarabia quien ordenó al entonces jefe de seguridad de la Casa de Nariño realizar las pruebas de poligrafía a la niñera, mientras era acusada de ser la responsable de un hurto en el apartamento de Sarabia.

“En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio. Además, precisará que el coronel al que Sarabia Torres llamó en esa tarde era el que se encargaba de la designación de su esquema de seguridad y también el jefe de la teniente Sandy (Carlos Feria)”, señala el documento de la Fiscalía.

Después de meses de indagaciones y recopilación de elementos de prueba, la Fiscalía tomó la determinación de citar a Laura Sarabia a una audiencia de imputación de cargos, por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Dos conductas que, en criterio de las víctimas de este proceso, no se ajustan a la realidad de los hechos investigados.

NAC- LAURA SARABIA El regalo a Laura Sarabia Foto: SEMANA

“Laura Camila Sarabia Torres, como jefe de gabinete de despacho presidencial, teniendo la superioridad jerárquica de quienes funcionalmente dependían de la dignidad que ostentaba y con disposición de los recursos necesarios, instigó al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago para que este, a su vez, indebidamente, permitiera que sus subalternos usaran bienes del Estado para cumplir con la orden”, señala el informe que conoció SEMANA.

SEMANA conoció los detalles de varios informes redactados por investigadores y presentados a directivos de la Fiscalía, en los que se advierte que la imputación de cargos contra Laura Sarabia estaba lista hace meses y por delitos muy distintos a los que ahora fueron anunciados por el ente acusador.

El detalle de esos informes advierte que Laura Sarabia habría incurrido en los delitos de peculado y uso ilegal de la Fuerza Pública, dos conductas que difieren de la imputación anunciada por la Fiscalía y que, a juicio de las víctimas, tendría como objetivo beneficiar a la exembajadora, tras advertir que esos delitos están en riesgo de prescripción.

“La fiscal que tenía el caso en Bogotá de varios procesos fue retirada del caso y trasladada a otro departamento, pero el nuevo fiscal que continuó con los casos tampoco se ha comunicado con nosotros y en este caso importante en contra de la ciudadana Laura Sarabia menos se ha hecho comunicación”, dijo el abogado Wilson Pulido, de la firma WPC, representante de víctimas.

Este domingo, la víctima en ese proceso, Marelbys Meza, habló con SEMANA y aseguró que espera que la justicia avance y se conozca la verdad. Si Laura Sarabia es responsable de lo que se imputa, “que responda y dé la cara”, advirtió quien trabajó para la exembajadora en la fecha de los hechos.

Marelbys Meza era su niñera en el momento en que se perdió un maletín con dinero (el monto no se ha determinado) de su casa. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Con la imputación de cargos arrancará formalmente el proceso contra Sarabia, quien aún tendría la posibilidad de llegar a algún acuerdo con el ente acusador para buscar una salida más simple y rápida al escándalo.