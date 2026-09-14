“Tiene todo un patio robando para usted”: postulado de la JEP extorsionaba desde la cárcel La Picota en Bogotá

Como un “ecosistema financiero ilegal”, así funcionaba una organización criminal dedicada a la extorsión carcelaria en Bogotá que, presuntamente, tiene como cabecilla a un postulado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), condenado por el asesinato de un policía.

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Una investigación de la Fiscalía logró desarticular esta red criminal, que involucró al postulado y a tres de sus familiares. Cada uno tenía un rol definido y, a través de mensajes, lograban ubicar a sus víctimas, extorsionarlas y mover millones de pesos en cuentas y aplicaciones financieras. Una operación de triangulación que dejó recursos ilegales por millones.

“El dinero obtenido era recibido en billeteras digitales y cuentas de terceros. Desde allí se distribuía entre los integrantes de la red, que delinquían también de manera articulada fuera de la cárcel. Entre tanto, el dinero era retirado en efectivo y destinado para la compra de inmuebles, vehículos y otros activos”, explicó la Fiscalía.

La investigación de la Fiscalía advierte que Fabián Viracachá Ballén, alias Pluma, y su familia lograban obtener fotos íntimas de sus víctimas para luego hacer montajes y exigir millonarias sumas de dinero a cambio de no publicarlas en redes sociales. Algunos cayeron en la extorsión; otros denunciaron y permitieron capturar a los criminales.

Un postulado de la JEP era líder de una organización criminal dedicada a la extorsión carcelaria. Foto: Suministrada (API)

“En la labor investigativa adelantada por la Fiscalía General de la Nación, se examinaron más de 631.000 operaciones financieras y se documentaron 43 noticias criminales correspondientes a denuncias y reportes de víctimas. Las actividades de policía judicial, que tuvieron su origen en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), permitieron seguir la ruta de los recursos, establecer su origen, tránsito y destino, e identificar a quienes controlaban su circulación”, advirtió el ente acusador.

Las interceptaciones recaudadas por la Fiscalía a lo largo de la investigación permitieron establecer el poder que tenía alias Pluma en distintas cárceles del país, donde reclutaba internos para hacer las llamadas extorsivas. En un audio, incluso, se escucha a varios de sus familiares decir que el cabecilla criminal tenía todo un patio trabajando para extorsionar a ciudadanos.

Un postulado de la JEP era líder de una organización criminal dedicada a la extorsión carcelaria. Foto: Suministrada (API)

Delincuente 1: para saber que todo lo que usted tiene lo tiene robando, ¿quién no va a tener plata así si tiene todo un patio robando para usted? Yo que no le decía.

para saber que todo lo que usted tiene lo tiene robando, ¿quién no va a tener plata así si tiene todo un patio robando para usted? Yo que no le decía. Delincuente 2: es que cuando uno los conoce bien, uno le saca todo al aire.

es que cuando uno los conoce bien, uno le saca todo al aire. Delincuente 1: yo sé cómo se gana la plata; yo le dije y usted puede tener la plata que tiene, pero nunca tuvo lo que tiene conmigo.

La organización criminal al mando de alias Pluma, quien, irónicamente, es un postulado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluía un guion que los reclutas y otros internos en diferentes cárceles tenían que cumplir para lograr que las extorsiones carcelarias fueran un éxito, conseguir más víctimas y, así, más dinero.

Un postulado de la JEP era líder de una organización criminal dedicada a la extorsión carcelaria. Foto: Suministrada (API)

“En estos espacios, al parecer, eran reclutados y entrenados internos para realizar llamadas masivas a potenciales víctimas en distintas regiones del país. Una de las modalidades consistía en crear perfiles falsos de mujeres para contactar personas por WhatsApp y ofrecerles supuestos servicios sexuales”, advirtió el ente acusador.

Las ganancias que dejaban las extorsiones carcelarias fueron millonarias. De acuerdo con lo que logró establecer la Fiscalía, los delincuentes al mando de alias Pluma compraron casas, apartamentos y automóviles. Además de los casi 5.000 millones de pesos obtenidos en extorsiones, a estos delincuentes también les fueron ocupadas algunas propiedades.

“De esta manera, se determinó que la organización habría obtenido más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas realizadas desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota. Parte del dinero retornaba mediante consignaciones de bajo monto que tendrían como destinatario a Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma. Aunque se encuentra privado de la libertad, tendría el control criminal y financiero del entramado”, explicó la Fiscalía.

Un postulado de la JEP era líder de una organización criminal dedicada a la extorsión carcelaria. Foto: Suministrada (API)

Alias Pluma fue notificado de un nuevo proceso en la cárcel, mientras que sus familiares fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías, luego de que se considerara que representan un peligro para la sociedad. Habrían aprovechado la condición que tenía el postulado para continuar con las actividades criminales que justamente lo tienen en prisión.