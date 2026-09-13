Abelardo De La Espriella presentó balance de seguridad en su Gobierno: “Se acabó la era en la que el Estado retrocedía”

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó este domingo un balance de seguridad en los primeros 36 días de su administración y destacó que desde su posesión, el pasado 7 de agosto, se han realizado más de 17.000 capturas en todo el territorio nacional.

Abelardo De La Espriella asegura que “la crisis fiscal es responsabilidad de Gustavo Petro” y dice que el país está al borde del “abismo”

“En apenas 36 días hemos pasado de las palabras a las grandes operaciones”, señaló el mandatario en medio de su intervención, donde destacó el trabajo que ha realizado la fuerza pública.

De acuerdo con De La Espriella, en estos primeros 36 días de Gobierno se ha afectado a 24 cabecillas de las principales estructuras terroristas, de los cuales 19 fueron capturados y cinco murieron en medio de operaciones.

“Casi se me queda por fuera un dato muy importante: en los primeros días también dimos de baja a Max Max, el explosivista de las Farc, en Caquetá”.

El mandatario explicó que también están golpeando a los grupos criminales donde más les duele: las armas, la droga y el dinero. Resaltó que la Fuerza Pública ha incautado 1.761 armas de fuego y 75.613 kilogramos de droga.

Frente a la erradicación, el jefe de Estado señaló que 1.506 hectáreas de hoja de coca fueron erradicadas, mientras se continúa atacando laboratorios, insumos y corredores vinculados al narcotráfico. “Estamos golpeando las economías criminales”, manifestó.

Aseguró que en el poliducto Oso Colorados, al comparar los últimos 10 días de agosto con los primeros 10 días de septiembre, se logró reducir en un 24,94 % el volumen de hidrocarburos sustraído ilegalmente, lo que representa 652.554 galones en manos de los criminales.

Sobre la extradición, destacó que en el primer mes se firmaron 73 procesos.

De La Espriella aseguró que “aquí se acabó la era en la que el Estado retrocedía mientras los criminales avanzaban. Nuestra fuerza pública tiene la instrucción clara de recuperar el territorio, perseguir a los cabecillas, destruir las economías criminales, combatir el narcotráfico y proteger a los colombianos”.

“No estamos negociando la autoridad del Estado, la estamos recuperando y esto apenas comienza”, insistió, al enviar un mensaje claro a los colombianos: “A los criminales, toda la fuerza legítima de la Constitución y de la ley”.