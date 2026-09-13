Presidente anunció la baja de importante cabecilla del Clan del Golfo y contundente golpe a grupo narcoterrorista

Abelardo De La Espriella reportó este domingo 13 de septiembre una serie de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales en diferentes regiones del país. Entre los resultados mencionó la baja de alias Niche, el rescate de siete personas que estaban secuestradas y la captura de dos integrantes del grupo narcoterrorista Jaime Martínez.

Presidente De La Espriella anunció la captura de un importante criminal que será extraditado

Operativo contra el Clan del Golfo en Caucasia

De acuerdo con el presidente, en Caucasia, Antioquia, el Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, realizó una operación contra el Clan del Golfo.

“Alias Niche, cabecilla de zona de la subestructura Uldar Cardona Rueda, fue dado de baja y otros tres criminales fueron capturados, uno de ellos herido”, afirmó.

Según De La Espriella, Niche llevaba cerca de siete años en esa organización y era señalado de dirigir “extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas y acciones contra nuestra Fuerza Pública en el Bajo Cauca”.

Alias Niche fue dado de baja y otros tres criminales fueron capturados. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Uno de los resultados destacados por el mandatario fue el rescate de siete personas. “En el lugar fueron rescatadas 7 personas que se encontraban secuestradas por esta estructura criminal”, señaló.

De La Espriella agregó que durante el operativo fueron incautados “4 fusiles, una pistola, 873 cartuchos, 18 proveedores, equipos de comunicaciones y documentación de sus finanzas criminales”.

Capturas en Popayán

El presidente también informó sobre una operación en Popayán, Cauca, donde, según su reporte, fueron capturados por orden judicial dos integrantes de la estructura Jaime Martínez.

“Con armas, municiones, 13 celulares, una tableta y $5 millones en efectivo”, detalló De La Espriella.

Además, indicó que en López de Micay fueron destruidas siete unidades de producción minera ilegal de esa misma estructura, junto con 12 motores industriales y 2.750 galones de insumos líquidos.

Dos integrantes de la estructura Jaime Martínez fueron capturados con armas, celulares y $ 5 millones en efectivo. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Finalmente, en Dibulla, La Guajira, reportó un combate con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y la incautación de material explosivo, municiones, equipos de comunicaciones y dos antenas Starlink.

“Los estamos golpeando en sus cabecillas, sus armas, sus finanzas, sus comunicaciones y sus economías ilegales. No habrá territorio vedado para nuestra Fuerza Pública”, concluyó.