Presidente Abelardo De La Espriella se dirigirá a los colombianos este domingo a las 8:00 p. m.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció una alocución para este domingo, 13 de septiembre, a partir de las 8:00 de la noche.

Los seis anuncios más importantes de la alocución presidencial de Abelardo De La Espriella: reconstrucción, seguridad y subsidios

El mandatario invitó a los colombianos a seguir la transmisión de su intervención a través de los canales oficiales y sus redes sociales.

Se espera que durante su intervención, De La Espriella entregue un balance de lo que ha sido su primer mes al frente de la Presidencia de la República, de cómo avanza la ayuda tras el terremoto del pasado 10 de agosto y cómo va la estrategia de seguridad del país.

La última alocución presidencial la realizó el pasado 30 de agosto, donde hizo varios anuncios en medio de las tres principales crisis que enfrenta el país: la emergencia humanitaria provocada por el terremoto, la situación de orden público y el deterioro de la seguridad en varias regiones.

Allí, el mandatario anunció oficialmente el comienzo de la fase de reconstrucción de las zonas devastadas por el sismo, puso punto final a tres procesos de diálogo con grupos armados y ordenó a la cúpula militar y policial recuperar territorios bajo control de las estructuras ilegales.

La agenda presidencial también incluyó un plan especial para el Tolima, afectado por una emergencia de incendios forestales, y un nuevo impulso a las relaciones económicas con Japón, con el objetivo de atraer inversión, tecnología y proyectos industriales al país.