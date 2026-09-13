Abelardo De La Espriella anuncia acuerdo clave con Chile: así podrán los colombianos acceder a nuevas oportunidades laborales

El presidente Abelardo De La Espriella señaló que Colombia y Chile dieron un “paso histórico” para facilitar el reconocimiento de las competencias laborales de sus ciudadanos y ampliar las oportunidades de empleo formal y movilidad entre ambos países.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario destacó que los trabajadores que cuenten con competencias laborales certificadas podrán solicitar su reconocimiento tanto en Colombia como en Chile.

La medida busca facilitar que los conocimientos, la experiencia y las habilidades adquiridas por los trabajadores puedan ser reconocidos al momento de acceder a oportunidades laborales en el otro país.

¡El talento de los colombianos no tiene fronteras! 🇨🇴🇨🇱



Colombia y Chile damos un paso histórico: quienes tengan sus competencias laborales certificadas podrán solicitar su reconocimiento en ambos países, abriendo nuevas oportunidades de empleo formal y movilidad.



Inicialmente… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 13, 2026

De acuerdo con el presidente, en una primera etapa serán 26 perfiles laborales los que estarán incluidos en este proceso. Entre los sectores contemplados se encuentran gastronomía, hotelería, cuidado de personas, construcción, logística, energía y movilidad eléctrica, áreas que reúnen diferentes oficios y actividades con demanda de trabajadores capacitados.

De La Espriella indicó además que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) será la entidad encargada de adelantar el proceso en Colombia. La certificación se realizará de manera gratuita entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre, según lo informado por el mandatario.

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El proceso no estará dirigido únicamente a quienes ya cuentan con una certificación. Las personas que tengan experiencia y conocimientos en alguno de los perfiles contemplados, pero que todavía no hayan certificado formalmente sus competencias, también podrán acceder al procedimiento para validar sus capacidades.

El presidente sostuvo que esta iniciativa permitirá que el talento de los trabajadores pueda “cruzar fronteras de manera legal y formal”, al tiempo que contribuirá a generar nuevas posibilidades de empleo y movilidad laboral.

El acuerdo permitirá certificar sus competencias laborales. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

De La Espriella calificó la estrategia como una “diplomacia de las capacidades”, al considerar que el reconocimiento de las competencias laborales puede convertirse en una herramienta para impulsar el empleo, el emprendimiento y la productividad.

El anuncio plantea así un mecanismo de integración laboral entre Colombia y Chile, mediante el cual la experiencia y las habilidades de los trabajadores podrán tener un mayor reconocimiento fuera de sus países de origen.

La iniciativa se concentra inicialmente en 26 perfiles ocupacionales y contempla un proceso gratuito de certificación y reconocimiento durante el periodo anunciado.