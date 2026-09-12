Golpe a las disidencias de las Farc en Antioquia: un hombre muerto y otro capturado en combate con el Ejército

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó los resultados tras un violento enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y miembros de las disidencias de las Farc en Antioquia.

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De acuerdo con la información publicada por el jefe de Estado, el combate ocurrió en el municipio de San Andrés de Cuerquia, al norte del departamento de Antioquia, donde se dio un contundente golpe.

“En San Andrés de Cuerquia, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra integrantes del Frente 36. Resultado: un narcoterrorista dado de baja y otro capturado, herido en combate”, señaló el mandatario colombiano.

En medio de la operación fueron incautados 2 fusiles, un arma corta, 19 proveedores, 977 municiones, un cañón de repuesto para ametralladora, 4 artefactos explosivos improvisados, una granada de mano y material de intendencia.

“Seguimos avanzando con decisión. A los narcoterroristas los vamos a perseguir sin descanso: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado”, manifestó el presidente De La Espriella.

El Ejército Nacional, por su parte, explicó que los elementos incautados en medio de los enfrentamientos quedaron a disposición de las autoridades competentes para los respectivos actos urgentes y procedimientos judiciales.

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Además, señalaron que con este resultado se afecta la capacidad armada y logística de esta estructura, al tiempo que contribuye a contrarrestar posibles acciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la población.

El comandante del Ejército Nacional, general José Bertulfo Soto, destacó la acción militar en zona de Antioquia y manifestó que la ofensiva en esta parte del país continúa contra las estructuras criminales.

“Nuestra tarea es seguir cerrando espacios a los grupos criminales, debilitar su accionar terrorista y evitar que sigan intimidando a las comunidades o atentando contra nuestros soldados”, señaló el general Soto.

Y agregó: “Cada operación militar exige decisión, inteligencia y presencia permanente en el territorio. Seguiremos tras la Estructura 36, con acciones sostenidas y articuladas con las demás autoridades”.

También aprovechó y envió un mensaje a los soldados de la Séptima División: “Mi reconocimiento por su valentía, determinación y compromiso. Su trabajo en el terreno honra al Ejército Nacional y demuestra que donde exista una amenaza contra los colombianos, allí estarán nuestras tropas”.