Abelardo De La Espriella envió mensaje a la comunidad judía por su celebración de Rosh Hashaná

El presidente Abelardo De La Espriella compartió este sábado, 12 de septiembre, un mensaje dirigido a la comunidad judía en Colombia y en otros países con motivo de Rosh Hashaná, una celebración que marca el comienzo del nuevo año en el calendario judío.

Abelardo De La Espriella reaccionó a la portada de SEMANA y pidió al minDefensa y minJusticia coordinar sometimiento a la justicia

La publicación estuvo acompañada por una imagen alusiva a la festividad y tuvo como eje los deseos de paz, reflexión y bienestar para quienes hacen parte de esta comunidad.

El mensaje de De La Espriella

A través de su cuenta de X, el presidente expresó sus buenos deseos con motivo de la celebración. “Deseo a toda la comunidad judía en Colombia y en el mundo un bendecido y dulce año nuevo en esta celebración de Rosh Hashaná”, escribió De La Espriella.

El mandatario también hizo referencia a algunos de los valores que quiso destacar durante esta fecha. En ese sentido, agregó: “Que sea una temporada de profunda reflexión, unión familiar, paz y prosperidad para cada hogar”.

Abelardo De la Espriella destacó la paz, la unión familiar y la prosperidad en su mensaje. Foto: @DELAESPRIELLAE

El mensaje fue presentado junto a una pieza gráfica que reproduce prácticamente el mismo saludo y pone el énfasis en el carácter familiar y espiritual de la celebración. La imagen también menciona directamente a la comunidad judía en Colombia y en el mundo, además de reiterar los deseos de un nuevo año marcado por la paz y la prosperidad.

¿Qué se celebra en Rosh Hashaná?

Rosh Hashaná corresponde al Año Nuevo judío y da inicio a un periodo de reflexión dentro del calendario hebreo. La celebración de 2026 comenzó el viernes 11 de septiembre por la noche y se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre.

El shofar es uno de los elementos tradicionales de esta celebración judía. Foto: Getty Images/Cavan Images RF

Por ello, durante estos días son habituales los mensajes de buenos deseos hacia quienes participan de esta tradición, con expresiones relacionadas con un año dulce, la paz y la renovación.

En su publicación, De La Espriella optó precisamente por ese tono para dirigirse a la comunidad judía y desear bienestar para sus hogares durante el nuevo año.