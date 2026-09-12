Abelardo De La Espriella envió mensaje a la comunidad judía por su celebración de Rosh Hashaná

El presidente Abelardo De La Espriella compartió este sábado, 12 de septiembre, un mensaje dirigido a la comunidad judía en Colombia y en otros países con motivo de Rosh Hashaná, una celebración que marca el comienzo del nuevo año en el calendario judío.
La publicación estuvo acompañada por una imagen alusiva a la festividad y tuvo como eje los deseos de paz, reflexión y bienestar para quienes hacen parte de esta comunidad.
El mensaje de De La Espriella
A través de su cuenta de X, el presidente expresó sus buenos deseos con motivo de la celebración. “Deseo a toda la comunidad judía en Colombia y en el mundo un bendecido y dulce año nuevo en esta celebración de Rosh Hashaná”, escribió De La Espriella.
El mandatario también hizo referencia a algunos de los valores que quiso destacar durante esta fecha. En ese sentido, agregó: “Que sea una temporada de profunda reflexión, unión familiar, paz y prosperidad para cada hogar”.
El mensaje fue presentado junto a una pieza gráfica que reproduce prácticamente el mismo saludo y pone el énfasis en el carácter familiar y espiritual de la celebración. La imagen también menciona directamente a la comunidad judía en Colombia y en el mundo, además de reiterar los deseos de un nuevo año marcado por la paz y la prosperidad.
¿Qué se celebra en Rosh Hashaná?
Rosh Hashaná corresponde al Año Nuevo judío y da inicio a un periodo de reflexión dentro del calendario hebreo. La celebración de 2026 comenzó el viernes 11 de septiembre por la noche y se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre.
Por ello, durante estos días son habituales los mensajes de buenos deseos hacia quienes participan de esta tradición, con expresiones relacionadas con un año dulce, la paz y la renovación.
En su publicación, De La Espriella optó precisamente por ese tono para dirigirse a la comunidad judía y desear bienestar para sus hogares durante el nuevo año.