UNP ordenó retirar el esquema de seguridad al youtuber petrista Levy Rincón

En la tarde de este sábado, 12 de septiembre, se conoció que Levy Rincón, el reconocido youtuber petrista, se quedó sin su esquema de seguridad, el cual estaba integrado por dos escoltas y una camioneta convencional.

La UNP revisará en detalle los esquemas de protección

Así lo hizo saber el propio creador de contenido a través de sus redes sociales, en donde confirmó que la decisión se tomó después de un estudio de riesgo que se viene realizando por parte del Gobierno nacional.

La reacción de Rincón fue: “Métanse su esquema por el c…”.

Ya el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella había confirmado desde finales de agosto que se iba a poner en orden la asignación de los esquemas de seguridad en el país, por lo que se estaba revisando con lupa cada una de las decisiones que tomó la administración de Gustavo Petro.

La orden del presidente Abelardo De La Espriella es proteger solo a quienes necesitan y están en riesgo, todo dentro de la Constitución y la ley.

Precisamente, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, ya había ordenado el retiro del esquema de Juliana Guerrero, quien fue condenada por sus títulos falsos, y del deportado youtuber Beto Coral.

Los esquemas de seguridad con los que contaban estas dos personas, cercanas al Pacto Histórico, fueron aprobados en el gobierno del presidente Petro, por el entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez.