Más de 20.000 damnificados y 12.000 viviendas afectadas ha dejado el terremoto del 10 de agosto en las ciudades intermedias

A un mes de la emergencia, Asointermedias reporta 20.181 damnificados, 26 personas fallecidas, 421 heridos y 12.426 viviendas afectadas en las ciudades intermedias del país.

El balance, con corte al 10 de septiembre, también registra 99 colegios afectados. Del total de viviendas reportadas, 1.966 presentan afectación total y 10.460 tienen algún tipo de daño, de acuerdo con el diagnóstico consolidado por Asointermedias.

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Estas cifras evidencian que, además de la atención de la emergencia, los municipios enfrentan ahora el desafío de recuperar viviendas, infraestructura y servicios esenciales.

Ante esta situación, Asointermedias ha concentrado su gestión en tres frentes: la atención humanitaria, el fortalecimiento de la capacidad técnica de los municipios y la búsqueda de mecanismos para financiar y acelerar la reconstrucción.

La crisis económica e infraestructural golpea al centro histórico de Cali tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Foto: Jorge Orozco / El País

En materia humanitaria, la campaña ‘Ciudades Hermanas de Corazón’ ha articulado el envío de más de 150 toneladas de ayuda entre ciudades intermedias, principalmente alimentos, elementos de aseo y otros insumos de primera necesidad.

A esta iniciativa se suma la movilización de alcaldes y comunidades, que mediante acciones locales han reunido y trasladado más de 900 toneladas de ayuda humanitaria hacia los municipios afectados.

De manera paralela, Asointermedias mantiene una mesa de interlocución con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para coordinar las acciones de respuesta y preparar la transición hacia la recuperación.

La asociación también ha consolidado información sobre población damnificada, viviendas e infraestructura crítica, como colegios, vías, redes de acueducto y equipamientos institucionales, con el fin de identificar las zonas más afectadas y establecer prioridades de intervención.

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Demolición del Edificio María Mercedes en el barrio Cuarto de Legua. Foto: Aymer Andrés Alvarez

Uno de los principales avances en esta etapa ha sido el fortalecimiento de la capacidad técnica de los municipios. Asointermedias articuló con la Escuela Colombiana de Ingeniería la movilización de 14 ingenieros civiles especializados en infraestructura, quienes acompañarán la evaluación de las estructuras afectadas y los estudios necesarios para determinar las intervenciones requeridas.

Para financiar y acelerar la reconstrucción, Asointermedias presentó cinco mecanismos, entre ellos una ‘Ruta Nacional de Vivienda Segura’, el uso de ‘Obras por Impuestos y Obras por Regalías’, la flexibilización de rentas específicas destinadas a la reconstrucción territorial y la creación de un ‘Banco Nacional de Activos para la Reconstrucción’, que permitiría aprovechar maquinaria e inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con capacidad operativa.

Estas propuestas están siendo revisadas con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el marco de la retroalimentación de los proyectos de decreto para la reconstrucción presentados por el Gobierno Nacional.