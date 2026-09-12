Un mes después del terremoto: revelan cuánto cuesta reconstruir las ciudades y el tiempo que tardarán las obras

Se cumplió un mes de una de las peores tragedias que ha enfrentado Colombia en el último siglo. El país se levanta, entre el dolor y la angustia, de los estragos que dejó el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto. Los daños se cuantifican en más de 35 billones de pesos, las víctimas se siguen sumando con cuentagotas y la solidaridad de los ciudadanos, que hacen múltiples esfuerzos para que los afectados vuelvan a tomar el control de sus vidas, muestra la mejor cara de la nación.

Emotivo evento en el que Abelardo De La Espriella entregó las primeras casas a damnificados del terremoto en el Eje Cafetero

El temblor sacudió a 16 departamentos y causó daños en 497 municipios. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 331 fallecidos, 4.505 heridos, 111 desaparecidos y 364 rescatados. La opinión pública se sigue estremeciendo con los testimonios de los sobrevivientes y acompaña la tristeza de las familias que lo perdieron todo.

En Chocó sigue temblando un mes después del terremoto: el SGC explica el fenómeno que ocurre bajo el suelo colombiano

La historia de Eliécer Martínez, un niño de 7 años, ha sido una de las que más ha conmovido al país. El sismo lo sorprendió junto a su familia en una finca cafetera del municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Cuando sintió los primeros movimientos de la tierra, salió corriendo de su habitación y se puso a salvo. Al no observar a sus dos hermanitas, de 4 años y otra de 4 meses, fue a rescatarlas. En medio de esa misión, una pared colapsó y le arrancó la mano derecha. La casa, en cuestión de segundos, se fue al piso.

El pequeño, que logró salir con vida junto a sus familiares, se convirtió en el héroe del hogar. El Departamento de Policía de Risaralda lo apadrinó y los uniformados asumieron el caso como si se tratara de un hijo. La institución se encargará de gestionarle una prótesis y costearle la educación hasta que sus padres puedan recuperarse de la emergencia.

“Eliécer es un niño héroe que perdió una de sus manos mientras intentaba salvar, entre los escombros, a sus hermanitas menores. Esta historia nos recuerda que nuestra labor va más allá de la seguridad; también significa escuchar, acompañar y tender la mano a quienes más lo necesitan”, comentó el coronel Jaime Enrique Higgins, comandante de la Policía en Risaralda.

Según la UNGRD, 19.142 viviendas quedaron destruidas tras el terremoto de magnitud 7,4. Las afectaciones se concentraron en Cali y Pereira. Foto: PRESIDENCIA

Además de esta institución, el sector privado y los organismos internacionales han hecho aportes significativos para apoyar a todas las víctimas y damnificados. Al cumplirse un mes de la tragedia, el presidente Abelardo De La Espriella creó el Fondo Milagro para agrupar diez fuentes de financiación y así conjurar las necesidades de todas las personas, principalmente las ubicadas en los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, los más afectados por el terremoto.

Presidente de la República anunció la creación del Fondo Milagro: así ayudará a las víctimas del terremoto en Colombia

El Fondo, que podrá desarrollar planes, programas de asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reactivación económica y reducción de riesgo, se apalancará con recursos del Presupuesto General de la Nación; donaciones públicas o privadas, nacionales o internacionales; cooperación; provenientes de fondos especiales; operaciones de crédito público; aportes de departamentos, distritos y municipios, así como de personas naturales o jurídicas de derecho privado.

El reto no es menor. En el primer plan piloto de reconstrucción, las autoridades han identificado necesidades que superan los 35 billones de pesos. Solo en materia de vivienda, la UNGRD informó que 104.037 no cumplen con las condiciones para ser habitadas y que más de 19.142 de ellas están destruidas.

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, explicó a SEMANA que los estragos del terremoto generaron pérdidas por 10 billones de pesos y que esa es la suma que necesita el territorio para levantarse nuevamente. Esa cifra corresponde al presupuesto de cinco años de la ciudad, normalmente ocupado en inversión social, funcionamiento y deuda. Los números están en rojo.

Alcalde Mauricio Salazar contó en vivo cuánto podría costar la reconstrucción de Pereira y lo que se demoraría

“Tenemos un presupuesto preliminar que estima en 10 billones de pesos la reconstrucción de la ciudad. Eso incluye todos los daños materiales que sufrimos con el terremoto. La gran responsabilidad y la posibilidad están en manos del Gobierno nacional, que es consciente de ello, y está avanzando en ese propósito”, dijo el mandatario.

Las autoridades avanzan en la demolición de casas y edificios. En Pereira han retirado 180.000 toneladas de material. Foto: Anadolu via Getty Images

Por ahora, los esfuerzos están concentrados en el tratamiento del material que colapsó en la capital de Risaralda y los municipios aledaños. De acuerdo con el reporte de Salazar, se han removido cerca de 180.000 toneladas de escombros y faltan por demoler 500 edificaciones.

Una situación parecida se tiene en el Valle del Cauca, que ya superó la etapa de ayudas humanitarias y el censo de daños. La gobernadora Dilian Francisca Toro detalló que, con datos en mano, ahora se empezará a diseñar la estrategia para atender a las víctimas en Cali, Buenaventura y los municipios de las subregiones del norte y centro.

“Empezamos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Se necesitan, por lo menos, unos 20 o 25 billones de pesos. El Valle del Cauca, sin sumar a Cali, unos 10 billones de pesos, porque Buenaventura se dañó muchísimo y los municipios del norte y del centro están muy mal. Tenemos que reactivar los negocios, arreglar los colegios”, manifestó la mandataria departamental.

Juntos por la reconstrucción de Colombia: así será el plan de acción después del terremoto

En esa región se identificaron 23.000 viviendas que no están sirviendo para nada, de las cuales colapsaron 7.000 en el momento del terremoto junto a 220 sedes educativas. Para mitigar los daños, ya se habilitaron 10.000 planes de mejoramiento y la construcción de 2.000 casas a través de materiales convencionales e industrializados. Para la gobernadora, en dos años se podría completar la primera fase de la reconstrucción.

La gerencia del fondo

El Fondo Milagro coordinará todo el plan de reconstrucción en Colombia y las decisiones estarán en manos de un consejo directivo integrado por cinco representantes del presidente Abelardo De La Espriella, un delegado del Departamento Nacional de Planeación, un designado del Ministerio de Hacienda y un funcionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien tendrá voz, pero no voto.

La reconstrucción podría tardar hasta dos años, según la Gobernación del Valle del Cauca. En ese departamento ya comenzó el mejoramiento de viviendas. Foto: GETTY IMAGES

“El consejo directivo tendrá, entre otras funciones, adoptar el plan general de intervención, recuperación y reconstrucción, aprobar los programas y proyectos que serán financiados, definir criterios de elegibilidad, priorización y focalización, establecer metas e indicadores y aprobar los manuales operativo y de contratación”, describió la Casa de Nariño.

Los ocho puntos del acuerdo entre el Gobierno De La Espriella y empresarios por la reconstrucción del Chocó

El Fondo también tendrá un gerente, designado por De La Espriella, que ejecutará las decisiones del consejo, coordinará la estructuración y ejecución de proyectos, impartirá instrucciones de contratación a la sociedad fiduciaria y hará seguimiento a los contratos.

El Gobierno nacional se quiere blindar de cualquier hecho de corrupción y ordenó una auditoría permanente al manejo de los recursos que lleguen al Fondo Milagro para la reconstrucción de las ciudades y municipios.

Así lo describió el Ejecutivo: “Como garantía adicional de transparencia, el consejo directivo deberá seleccionar mediante convocatoria pública, objetiva y competitiva una firma de reconocido prestigio internacional para realizar una auditoría independiente sobre la administración y ejecución de los recursos del Fondo Milagro. El decreto establece que esta auditoría será complementaria al control fiscal”.

¿Cómo se financiará la reconstrucción después del terremoto? Así avanza el plan milagro

El Fondo Milagro tendrá ahora la responsabilidad de convertir la solidaridad que despertó la tragedia en obras, soluciones y oportunidades. El desafío será enorme y, sobre todo, exigirá que cada peso destinado a levantar al país llegue efectivamente a quienes más lo necesitan.

SEMANA solicitó una entrevista con el director de la UNGRD o con el gerente del Fondo, Jaime Uribe, para profundizar sobre el plan de recuperación, pero no hubo respuesta de la Presidencia hasta la publicación de este artículo.