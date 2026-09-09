Presidente anunció 11 nuevos decretos para la reconstrucción tras el terremoto en Colombia

Este 9 de septiembre, el gabinete ministerial se reunió con el presidente en un nuevo consejo de ministros, en el que se firmaron 11 nuevos decretos para hacerle frente a la emergencia causada por el terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto, que dejó 321 muertos, así como familias sin viviendas y que lo perdieron todo.

El presidente anunció, a través de una alocución presidencial, las medidas que tomará el Gobierno.

Gobierno ordenó repartir funciones y presupuesto del MinIgualdad tras su cierre: Prosperidad Social y otras entidades lo asumirán

El mandatario anunció la creación del Fondo Patria Milagro, que es una herramienta para canalizar recursos destinados para enfrentar la emergencia, avanzando con la construcción y recuperación de territorios afectados. Este fondo será uno de los instrumentos más importantes para lograr la recuperación.

El Gobierno anunció la creación del Fondo Patria Milagro para canalizar recursos hacia la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. Foto: Jorge Orozco / El País

También aseguró que adoptaron 17 medidas financieras y administrativas dirigidas a las entidades territoriales para darles liquidez financiera temporal a departamentos y municipios para que puedan enfrentar la emergencia que están padeciendo.

Entre los anuncios, el presidente detalló que habilitaron por única vez un plazo extraordinario para acceder a recursos del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales y autorizaron excepcionalmente sus recursos para enfrentar los efectos de la emergencia.

Abelardo De La Espriella definió las funciones del vicepresidente José Manuel Restrepo: de esto se encargará

Otro de los decretos busca garantizar la continuidad del servicio público de energía en zonas afectadas, exactamente mediante la destinación de recursos del FONDES para contribuir a garantizar la prestación del servicio donde la infraestructura u operación haya resultado afectada.

De otro lado, pusieron en marcha la modalidad especial de obras por impuestos para la reconstrucción, lo que permitirá movilizar recursos y capacidad de ejecución del sector privado para atender los daños ocasionados por el terremoto: “Queremos que los recursos se vuelvan vías, infraestructuras, colegios”.

También habilitó las inversiones interjurisdiccionales, lo que significa que durante la emergencia una entidad territorial podrá financiar y cofinanciar proyectos de inversión que se ejecuten fuera de su jurisdicción. La razón aducida es que una emergencia de esta magnitud no reconoce autoridades departamentales ni municipales.

El mandatario aseguró además que adoptaron un régimen excepcional para el tratamiento de información estadística reservada del Dane, con el propósito de fortalecer la atención, rehabilitación y recuperación de los territorios afectados.

Después del terremoto de magnitud 7.4, el día lunes 10 de agosto de 2026 y que sacudió a la ciudad de Cali, se inició la búsqueda de sobrevivientes del edificio colapsado Casa Médica Veno-Estil Foto: País

Para ello, se necesita saber dónde están las familias, sus condiciones y las mayores necesidades, para focalizar los recursos. “La información que vamos a obtener permitirá tomar mejores decisiones”, comentó.

En la rueda de prensa informó que se adoptaron medidas especiales para garantizar la continuidad del servicio educativo en todo el país.

Podrá autorizar temporalmente el desarrollo de actividades académicas en espacios diferentes a sus sedes oficiales, mientras se recuperan las infraestructuras. También tomó decisiones financieras para garantizar los recursos a estas instituciones, para que puedan continuar operando. Decidió además cambiar el calendario escolar en las instituciones afectadas.