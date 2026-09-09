Sigue el desmonte de la paz total: Gobierno acaba mesa con el ELN y revoca a los negociadores de Petro

El presidente Abelardo De La Espriella sigue cumpliendo con lo que prometió en la campaña presidencial y, poco a poco, ha ido desmantelando la denominada paz total, política con la que el gobierno Petro abrió una docena de negociaciones con grupos criminales.

Venezuela, la frontera, los bombardeos y el ELN fueron puntos fundamentales de la cita Rubio-De La Espriella. ¿Qué puede pasar?

El mandatario ha dicho reiteradamente que no habrá diálogo con los criminales y que el único camino será el del sometimiento y, por esa razón, ha ido revocando a quienes estaban como negociadores de paz en la administración pasada.

Por esa razón, se expidió la Resolución 391 de 2026, donde queda claro que esa negociación de paz no va más y que los negociadores que fueron nombrados por Gustavo Petro son revocados.

“Revocar la designación de la señora Vera Grabe como representante del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, dice el primer artículo de dicha resolución.

Así mismo, se revoca la calidad de negociadores de María José Pizarro, Olga Liliana Silva, Iván Cepeda, Rodrigo Botero, Horacio Guerrero, Carlos Rosero, Rosmery Quintero, Dayana Urzola, Álvaro Matallana, José Félix Lafaurie, Nigeria Rentería y Mabel Lara.

Esta mesa de diálogo fracasó en 2024, cuando ese grupo criminal cometió varias acciones delictivas en contra de la ciudadanía y puso puntos suspensivos a las negociaciones.

A pesar de que el propio ELN dijo públicamente que no firmaría la paz con el gobierno Petro, esa administración decidió continuar con los acercamientos, que nunca arrojaron un resultado positivo.

De hecho, los guerrilleros estuvieron varios meses en Venezuela bajo la protección de Nicolás Maduro, mientras los negociadores del gobierno Petro viajaban para intentar destrabar la mesa de diálogo. Eso nunca ocurrió y ese grupo criminal tuvo una expansión significativa en el territorio nacional.

Guerrilleros del ELN, Frente de Guerra Occidental, en el departamento del Chocó. Abril 27 del 2026. Foto: FOTO: Guillermo Torres Reina

Clan del Golfo

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella también expidió la Resolución 390 de 2026, donde revoca la representación que tenían algunas personas en nombre del Gobierno nacional para adelantar diálogos con este grupo criminal.

“Revocar la designación de Álvaro Jiménez Millán como coordinador de los representantes del Gobierno nacional en el espacio de conversación con el grupo armado organizado autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia”, dice el primer artículo.

También fueron revocados: María Gaitán Valencia, Armando Custodio, Víctor Barrera y Agueda Plata.

Recientemente, el presidente De La Espriella dijo que nadie tiene autorización para adelantar diálogos o acercamientos con grupos criminales y que quien lo haga será denunciado ante las autoridades competentes.