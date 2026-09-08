Así fue el megaoperativo de la Policía contra red que le vendía explosivos a grupos terrorista

La Policía reportó este martes, 8 de septiembre, un operativo en contra de redes de apoyo al terrorismo de los grupos criminales de alto impacto.

La estructura que fue blanco de los comandos de operaciones especiales de la Policía fue Orión, que según la institución se encargaba de distribuir explosivos entre los grupos criminales de alto impacto.

Sobre Orión, dijo la Dijín que: “En el marco de una ofensiva sostenida contra las redes de apoyo logístico y de abastecimiento de explosivos a las estructuras criminales en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró desarticular el Grupo de Delincuencia Común Organizada Orión”.

La red de tráfico de explosivos, según la Policía, trabajaba para grupos criminales de alto impacto. Foto: Policía

Añadió la Dijín: “Durante varias diligencias de registro y allanamiento efectuadas en la ciudad de Medellín y el municipio de Sonsón del departamento de Antioquia y en los municipios de Lenguazaque, Guachetá, Ubaté y Pacho Cundinamarca, en donde se materializaron las capturas por orden judicial de alias Mauro, señalado cabecilla de la organización, junto a cinco de sus integrantes”.

Respecto a las investigaciones, añadió la Policía que: “Labores de inteligencia permitieron determinar que el material explosivo era adquirido en países como Bolivia, Chile, Perú y Ecuador”.

Presuntos integrantes de red de tráfico de explosivos. Foto: Policía

La investigación arrojó que hay plena coordinación de los criminales para mover lo peligrosos elementos. “Los cargamentos de explosivos y precursores químicos ingresaban clandestinamente a territorio colombiano por el municipio fronterizo de Ipiales (Nariño), desde donde era distribuido al interior del país mediante camuflaje en encomiendas”, señaló la Policía.

“Los artefactos e insumos químicos eran ocultados en bultos de fertilizantes agrícolas y transportados a través de empresas de mensajería intermunicipal para evadir los controles de las autoridades, exponiendo a los integrantes de las empresas de transporte y mensajería a inminentes peligros”, reveló la Policía.

La organización criminal había migrado a una modalidad de desvío de insumos explosivos mediante el engaño a empresas legalmente constituidas y autorizadas, utilizando documentación con información espuria para adquirir material de manera formal y desviarlo posteriormente hacia Grupos Armados Organizados (GAO) y redes de delincuencia organizada.

Operativo de la Policía contra Los Orión. Foto: Policía

Los explosivos llegaban, según la Policía, a zonas de injerencia criminal en Antioquia, Arauca, Cundinamarca y Boyacá, destinado tanto a atentados terroristas contra la Fuerza Pública y la infraestructura crítica

Los capturados son Mauricio Cuervo, alias Mauro; Edwin Porras, alias Simón; Jonathan Molina; Diego Avilés; Eduardo Cortes, alias Chivito, y José Arévalo, alias Paisa o Paisita; a este último le fue a quien se le incautó el vehículo y los 17.000 detonadores.