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Sobrino de alias Douglas, uno de los del ‘tarimazo’ del gobierno Petro, fue capturado por secuestro de un influenciador

Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias Sobri, será presentado ante un juez de control de garantías este miércoles, 9 de septiembre.

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Redacción Semana
8 de septiembre de 2026 a las 6:18 p. m.
Jhony Alberto Muñoz Laverde, sobrino de alias Douglas, fue capturado por secuestro.
Jhony Alberto Muñoz Laverde, sobrino de alias Douglas, fue capturado por secuestro. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Miembros del Gaula de la Policía y de la Fiscalía capturaron en un lujoso apartamento de Envigado, Antioquia, a Jhony Alberto Muñoz Laverde, a quien identificaron con el alias del Sobri o Sobrino.

Muñoz Laverde será presentado ante un juez de control de garantías este miércoles, 9 de septiembre, por su posible participación en diferentes conductas delictivas perpetradas en el área metropolitana del Valle de Aburrá, entre estas el secuestro de un empresario en Envigado, el 18 de enero de 2024.

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Ese día, según dio a conocer el diario El Colombiano, fue secuestrado en Envigado el influencer caleño Roberto Felipe Mejía Caicedo.

La víctima fue conducida mediante engaños hasta una vivienda ubicada en el sector Loma del Chocho, donde fue retenida por integrantes de La Terraza. Durante el cautiverio y, en cumplimiento de una orden presuntamente impartida por alias Sobri, fue amenazada de muerte para presionar el pago de 3.000 millones de pesos por su liberación”, indicó la Fiscalía por medio de un comunicado.

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Las exigencias fueron cambiando hasta que la cifra se redujo a algo más de 700 millones de pesos, los cuales debían transferirse en criptoactivos, aseguró el ente acusador.

Finalmente, el influencer fue rescatado por el Gaula del Ejército luego de que se transfirieran 184.000 dólares, cerca de 670 millones de pesos, en criptomonedas.

El operativo militar dejó cinco personas detenidas: Wilder Arley Saldarriaga Palacio, Jaime Enrique Ospina Vásquez, Joaquín Santiago Guevara Tapias, Julio César Hoyos Yalí y Wilson Andrés Ortiz Giraldo, quienes fueron procesados por secuestro y extorsión.

rueda de prensa del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá
rueda de prensa del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá abril 7 2026 Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Sin embargo, las autoridades aún tenían pendiente capturar a alias el Sobri.

La Fiscalía recordó que el Sobri es familiar de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, quien fuera uno de los cabecillas de la estructura delincuencial La Oficina.

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Este último fue uno de los voceros de las bandas del Valle de Aburrá que interlocutó con el gobierno Petro en la fallida paz total y apareció en el Tarimazo de la Alpujarra.

Douglas, quien está tras las rejas desde 2009, también fue detenido por secuestro y condenado a 32 años de cárcel. Hoy está en La Picota, en Bogotá.