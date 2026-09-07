Universidad Nacional abrió programas de Terapia Ocupacional y Fonoaudiología por primera vez en Antioquia.

La Universidad Nacional, sede Medellín, inició con 67 estudiantes el programa de Fonoaudiología y 32 el de Terapia Ocupacional, ofertados por primera vez en Antioquia por la institución.

“Son jóvenes de Antioquia, Córdoba y Chocó que ahora tienen la posibilidad de estudiar estas carreras en la Universidad Nacional, sin tener que salir de su región. Ha sido un trabajo articulado entre Bogotá y Medellín en beneficio de llevar a la universidad pública a donde más se necesita”, dijo Fernando Galván, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en Bogotá.

Según la universidad, ofrecer estos programas responde a un déficit que llevaba años sobre la mesa. Por ejemplo, en Fonoaudiología, el Observatorio de Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud registra cerca de 10.000 profesionales en toda Colombia, pero en departamentos como Córdoba y Chocó no se alcanza a contar con un fonoaudiólogo por cada 10.000 habitantes.

En Colombia existen 12 programas de Terapia Ocupacional, casi todos privados. Foto: Suministrado a Semana

Una situación similar se presenta en Terapia Ocupacional, pues el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional calcula que hay 0,11 terapeutas ocupacionales por cada 1.000 habitantes en Colombia, una cifra que coincide con un reporte reciente de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales.

“La apertura de estos dos programas nos deja tres ganancias muy importantes: una académica, por la formación de profesionales en los tres departamentos priorizados; una institucional, por la alianza colaborativa construida con la Facultad de Medicina; y, sobre todo, una humana, por la calidez y el trabajo horizontal que hemos encontrado en su equipo de profesores”, explicó Ángela Milena Alzate, vicedecana académica de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad Nacional en Medellín.

La Universidad Nacional recordó que en Colombia existen 12 programas de Terapia Ocupacional, casi todos privados, lo que la hace la primera universidad pública que dicta esta carrera en Medellín.

“Nuestra profesión ha crecido a partir de los vínculos y los diálogos con las personas, con los colectivos, en los territorios donde tiene lugar nuestro ejercicio profesional. Esa es la impronta de formarse en una universidad pública, con un carácter que se interesa en formar ciudadanos con un profundo sentido ético y de responsabilidad social, y ese reto ahora lo llevamos a la sede de Medellín”, expresó la profesora Leyla Sanabria, directora del Departamento de la Ocupación Humana de la Facultad de Medicina, sede Bogotá, quien además destacó que este es el resultado de un trabajo articulado entre los equipos docentes y administrativos de las facultades de Medicina de Bogotá y Ciencias de la Vida de Medellín.

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El inicio de semestre se dio con 35 estudiantes de Fonoaudiología y 32 de Terapia Ocupacional, admitidos a través de un programa especial con enfoque territorial, dirigido a jóvenes de municipios de Antioquia, Córdoba y Chocó.

“Es una gran oportunidad y también una deuda que teníamos con nuestros territorios históricamente olvidados. Poder decir hoy que tenemos un segundo programa de Fonoaudiología de la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Ciencias de la Vida de la sede Medellín, es un avance fundamental y muy necesario, toda vez que allí solo existe un programa en una institución de educación superior privada”, señaló Jaime Méndez, coordinador académico del Programa de Fonoaudiología, sede Bogotá.

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La apertura coincide, además, con una fecha clave: en septiembre la Universidad Nacional cumple 60 años de formar fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas en la sede Bogotá. El nuevo programa de Medellín, según la Universidad, arranca por ahora con la capacidad instalada que ya tiene la Facultad de Ciencias de la Vida: laboratorios de simulación para recibir sus clases de Anatomía e Histología Funcional, Neuroanatomía Estructural y Funcional, Cabeza, Cuello y Tórax y otras asignaturas esenciales para la formación profesional.