Este martes 18 de agosto de 2026, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, comenzó a aplicar nuevos controles de acceso a la Ciudad Universitaria.

Quienes tengan previsto ingresar a la Ciudad Universitaria deberán llevar consigo la documentación correspondiente y atender las indicaciones del personal encargado de los controles de acceso.

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Universidad Nacional cambia ingreso

Las medidas están contempladas en la Circular N.° 08 de 2026, expedida por la Vicerrectoría de Sede Bogotá, y buscan reforzar la identificación de las personas que ingresan al campus y las condiciones de seguridad.

La principal disposición establece que los integrantes de la comunidad universitaria deberán presentar el carné institucional en las porterías.

La Universidad aclaró que el documento no es una exigencia creada por esta circular: su utilización como mecanismo de identificación ya estaba contemplada en la Resolución 253 de 2019 de la Rectoría.

Lo que cambia desde este martes es el control efectivo de este requisito al momento del ingreso.

La medida cobija a los integrantes de la comunidad universitaria que ingresen a la Ciudad Universitaria.

Quienes todavía no tengan el carné institucional deberán realizar el trámite correspondiente ante la División de Registro.

Para los egresados, el carné institucional permitirá acreditar su condición.

En el caso de pensionados, contratistas y proveedores, deberán presentar su documento de identidad y, cuando corresponda, el mecanismo o documento institucional que permita demostrar su vínculo con la Universidad.

Los visitantes y demás personas que no hagan parte de la comunidad universitaria deberán acreditar su identidad y explicar o demostrar la razón de suingreso, de acuerdo con las condiciones aplicables en cada caso.

También podrán acceder quienes cuenten con una autorización emitida por las autoridades académicas o administrativas competentes de la Universidad.

Desde este 18 de agosto, estudiantes, trabajadores, visitantes y demás personas deberán cumplir nuevos controles de identificación para ingresar a la Ciudad Universitaria. Foto: Foto: X @ELTIEMPO

Atención quienes ingresan en vehículo al campus

Los nuevos controles también incluyen disposiciones relacionadas con el ingreso vehicular.

La Universidad señaló que para este aspecto continúan vigentes las medidas establecidas en la Circular 001 de 2026, expedida el 25 de mayo por la Dirección Financiera y Administrativa y la División de Vigilancia y Seguridad.

Uno de los puntos que deben tener presentes quienes ingresen en automóvil, motocicleta u otro vehículo es el horario de salida.

La salida de vehículos del campus estará permitida hasta las 11:00 de la noche.

Después de esa hora, únicamente se contemplan excepciones relacionadas con situaciones de seguridad, emergencias o necesidades institucionales, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Universidad.

La medida llega en un momento en el que la seguridad del campus ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda pública.

Sin embargo, la propia Universidad ha enfatizado que el objetivo de las nuevas disposiciones es mejorar los mecanismos de identificación y control sin afectar injustificadamente el funcionamiento académico y cultural de la Sede Bogotá.