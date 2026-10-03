Violento accidente entre hombre que pretendía colarse en TransMilenio y motociclista; video es tendencia

Un fuerte accidente quedó registrado en video en una de las vías exclusivas de TransMilenio en Bogotá. En las imágenes se observa el momento en que un hombre que intentaba ingresar al sistema por un lugar no autorizado fue golpeado por un motociclista que circulaba por el carril exclusivo.

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El hecho ocurrió cuando el hombre se encontraba atravesando la vía para llegar a una estación de TransMilenio. Mientras avanzaba por el corredor, una motocicleta se acercó y terminó arrollándolo. El impacto hizo que el conductor perdiera el control y cayera al suelo junto con la motocicleta.

#BOGOTÁ. Un individuo imprudente que accedió indebidamente al sistema @TransMilenio causó un accidente grave al cruzar la calzada. Dicha acción provocó que un motociclista, quien transitaba por su "carril exclusivo", sufriera una aparente fractura en una de sus manos, mientras… pic.twitter.com/kgEhiPJ3z9 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 3, 2026

El video, que comenzó a circular en redes sociales, muestra los segundos posteriores al accidente. El motociclista quedó tendido sobre la vía, mientras algunas personas se acercaron para observar lo ocurrido. El peatón, por su parte, logró levantarse después del golpe y continuó su camino hacia la estación.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del caso es que tanto el peatón como el motociclista se encontraban en una zona destinada exclusivamente a los buses de TransMilenio.

El hombre habría intentado ingresar al sistema evitando uno de los accesos oficiales, mientras que la motocicleta transitaba por una vía que no está habilitada para este tipo de vehículos.

Fuerte accidente en Bogotá. Foto: @PasaenBogota

El accidente generó comentarios entre los usuarios que compartieron las imágenes, especialmente por la rapidez con la que ocurrió el choque.

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Reportes sobre el caso indican que el motociclista habría resultado lesionado en una de sus manos tras la caída. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente y las posibles responsabilidades de los involucrados serán establecidas por las autoridades a partir de las respectivas investigaciones.