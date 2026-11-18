Los ciudadanos que tengan multas pendientes por temas de convivencia en Bogotá podrán acceder a un descuento del 60 % en los intereses de sus deudas, de acuerdo con una medida aprobada por Concejo de Bogotá.

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El beneficio busca facilitar que los ciudadanos se pongan al día con sus obligaciones ante el Distrito. Para acceder, deberán pagar la totalidad del capital de la multa y únicamente el 40 % de los intereses acumulados hasta la fecha.

La Secretaría Distrital de Seguridad recordó que el plazo máximo para acogerse a este alivio es el próximo 21 de diciembre de 2026. Después de esa fecha, quienes tengan sanciones pendientes deberán asumir el valor completo de la multa y la totalidad de los intereses causados.

Entre los comportamientos que pueden dar lugar a estas sanciones se encuentran colarse en TransMilenio, portar armas cortopunzantes, arrojar escombros en el espacio público y no recoger los excrementos de las mascotas, entre otros.

Asimismo, se habilitó la plataforma LICO (Liquidador de Comparendos), en la que los ciudadanos pueden verificar si tienen medidas correctivas pendientes y conocer el valor que adeudan.

Para realizar la consulta debe ingresar a la página web ya mencionada y digitar el número de documento de identidad. Después, las personas podrán revisar el listado de comparendos registrados y el valor total de las multas pendientes.

Si la persona no presenta ninguna de esta anotaciones, la plataforma le informará sobre esto.

Por otro lado, el pago de estas infracciones se puede hacer por la misma plataforma, mediante las diferentes alternativas del sitio.

La Secretaría de Seguridad advirtió que, si transcurren seis meses desde que se puso la multa sin que esta sea pagada junto con los intereses correspondientes, el ciudadano puede enfrentar restricciones legales mientras permanezca en mora.

Entre las limitaciones se encuentran la imposibilidad de contratar o renovar contratos con entidades del Estado, ser nombrado o ascendido en un cargo público, ingresar a escuelas de formación de la Fuerza Pública y obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.

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También puede tener restricciones para adquirir permisos de tenencia y porte de armas, acceder a permisos de las alcaldías para la venta de bienes, realizar trámites en oficinas de tránsito y transporte y acceder a mecanismos temporales de regularización definidos por el Gobierno nacional.

Entre las conductas más recurrentes se encuentran el porte de armas, colarse en el transporte público y el consumo de sustancias psicoactivas. La entidad afirmó, que durante lo corrido de 2026 la Policía de Bogotá ha impuesto 566.716 comparendos.