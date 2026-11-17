La tarde de este martes 17 de noviembre estuvo marcada por intensas precipitaciones en distintos puntos de Bogotá, generando graves complicaciones en la movilidad, especialmente en el extremo norte de la capital.

El truco con acondicionador de cabello para que el agua resbale en el carro y no se ensucie con la lluvia

En la localidad de Usaquén, el volumen de agua lluvia acumulado ocasionó un severo empozamiento en la carrera 7 con calle 174, sentido norte-sur, donde el nivel del agua alcanzó prácticamente la altura de las llantas de los automóviles, tornando peligroso el desplazamiento por este corredor.

Fuertes lluvias de este jueves provocan caos e inundaciones en las avenidas de Bogotá

“Reportaron fuerte congestión vehicular en la localidad de Usaquén, específicamente en la carrera 7 con calle 174, sentido Norte-Sur, debido a una inundación provocada por las fuertes lluvias de las últimas horas”, alertaron usuarios a través de redes sociales, compartiendo imágenes del represamiento vehicular en la zona.

#BOGOTÁ. Hace pocos minutos reportaron fuerte congestión vehicular en la localidad de Usaquén, específicamente en la carrera 7 con calle 174, sentido Norte-Sur, debido a una inundación provocada por las fuertes lluvias de las últimas horas. Te recomendamos tomar vías alternas y conducir con mucha precaución. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 17, 2026

Alertas climáticas y múltiples contingencias viales en Bogotá

Aunque la Secretaría Distrital de Movilidad no emitió un reporte puntual sobre el encharcamiento en la calle 174, la entidad había advertido horas antes sobre la presencia de fuertes lluvias en las localidades de Usaquén, San Cristóbal y Usme.

En su balance general de tránsito de final de la tarde, la autoridad vial reiteró el llamado a la precaución en toda la malla vial debido al piso húmedo y confirmó el despliegue de unidades operativas para agilizar el flujo vehicular.

☔️⛈️De acuerdo con el sistema de alerta @IDIGER , se presentan lluvias en la localidad: Usaquén San Cristóbal Úsme ​⚠️ Ten en cuenta: La lluvia reduce la visibilidad y el piso húmedo disminuye la capacidad de frenado. https://t.co/cqhhMFPfQE — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 17, 2026

De manera simultánea a las afectaciones por el clima, la movilidad de la capital enfrentó tres incidentes críticos en otros sectores estratégicos: en la localidad de San Cristóbal se ordenó el cierre vial en la carrera 18 Este con calle 13 Sur por un siniestro de tránsito con persona fallecida atendido por unidades de Criminalística; en el centro, en la localidad de Los Mártires.

De igual forma, una manifestación bloqueó la calzada exclusiva de TransMilenio en la avenida Caracas con calle 15 en sentido sur-norte; y en el noroccidente, la calle 80 registró alta congestión tanto en el ingreso como en la salida de la ciudad por un concierto en el Coliseo MedPlus, motivo por el cual las autoridades recomendaron tomar la calle 13 como vía alterna.