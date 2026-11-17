Con el regreso de millones de ciudadanos a sus actividades laborales y académicas tras el puente festivo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó su más reciente predicción meteorológica para el periodo comprendido entre este martes 17 y el viernes 20 de noviembre de 2026.

¿Sol o lluvia? Así estará el clima en Colombia este viernes: el Ideam anticipa cambios durante la tarde

El boletín técnico advierte que las precipitaciones de mayor intensidad persistirán sobre el occidente del país y el sur del Caribe, mientras que las temperaturas máximas tocarán los 37 °C en capitales como Montería, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla y Cúcuta.

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Martes 17 de noviembre

Para el inicio de la semana laboral, el Ideam pronostica lluvias fuertes en Córdoba, Chocó, el norte y centro del océano Pacífico nacional, y en zonas puntuales del sur de Bolívar, nororiente y occidente de Antioquia, Caldas, sur del Valle del Cauca, norte de Cauca, sur de Nariño y occidente de Putumayo.

Mapa del clima en Colombia para el martes 17 de noviembre. Foto: Ideam

De manera paralela, se prevén lluvias moderadas a ligeras en el sur de Sucre, Tolima, Huila, puntos del centro y sur de Bolívar, occidente y sur de Santander, Risaralda, Quindío y áreas aisladas de Vaupés y Amazonas.

En contraste, durante este martes predomina el tiempo seco en Magdalena, Cesar, La Guajira, Atlántico, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Caquetá y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En materia térmica, las temperaturas máximas alcanzan los 37 °C en Montería, 36 °C en Cúcuta y 35 °C en Barranquilla y Arauca.

Miércoles 18 de noviembre

Durante el miércoles, la nubosidad se extenderá hacia el interior del país con lluvias fuertes en Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, Antioquia, occidente de Boyacá, norte y occidente de Cundinamarca, Caldas, Tolima, Huila, Chocó, Cauca, Nariño y el océano Pacífico nacional.

🌙 PRONÓSTICO NACIONAL PARA LAS PRÓXIMAS 06 HORAS Para la jornada nocturna se prevé predominio de condiciones de tiempo seco en gran parte del territorio nacional, exceptuando algunos sectores del occidente y centro del país, donde podrían presentarse lluvias 🌧️. 🧵👇 https://t.co/B3Xd4b2FgS — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 17, 2026

Asimismo, se registrarán focos intensos en el golfo de Urabá, sur y occidente de Santander, Valle del Cauca y occidente de Putumayo, acompañados de lluvias moderadas a ligeras en el occidente de Caquetá, sur y oriente de Amazonas y sectores de San Andrés y Providencia.

El predominio de tiempo seco en esta jornada cubrirá La Guajira, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés. Por su parte, los registros máximos del termómetro subirán a 36 °C en Cúcuta, Barranquilla, Neiva y Santa Marta, mientras que Cartagena marcará 35 °C.

Jueves 19 de noviembre

Para el jueves, el organismo meteorológico prevé lluvias fuertes en Córdoba, sur de Bolívar, Antioquia, Santander, norte y occidente de Cundinamarca, Caldas y Chocó, además de zonas puntuales del sur de Sucre, sur del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el océano Pacífico nacional.

🌦️ CONDICIONES RECIENTES Durante las últimas horas han predominado las ☀️ condiciones de tiempo seco en amplias zonas del país. Sin embargo, se han presentado 🌧️ lluvias dispersas en sectores del centro-norte y suroccidente del territorio nacional. https://t.co/3HitjxMmQP — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 17, 2026

A su vez, habrá lluvias moderadas a ligeras en puntos del centro de Atlántico, nororiente de Magdalena, noroccidente de Putumayo, occidente de Caquetá, sur y oriente de Vaupés y oriente de Amazonas.

Entretanto, prevalecerá el tiempo seco en La Guajira, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare y amplios sectores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las temperaturas más elevadas del día se concentrarán en Valledupar y Santa Marta con 37 °C, seguidas de Barranquilla y Neiva con 36 °C, y Cúcuta con 35 °C.

Viernes 20 de noviembre

Finalmente, la semana laboral cerrará el viernes con lluvias fuertes en el sur de Córdoba, oriente y occidente de Antioquia, sur y occidente de Santander, norte y suroriente de Chocó, Cauca, Nariño, occidente y norte de Cundinamarca, y norte y occidente de Boyacá, sumándose puntos del centro y sur de Bolívar, golfo de Urabá, sur de Cesar y sur de Sucre.

Mapa climatológico de Colombia para el viernes 20 de noviembre. Foto: Ideam

También se esperan lluvias moderadas a ligeras en Huila, Tolima, Risaralda, Quindío, Amazonas, Vaupés, suroriente de Guainía, zonas aisladas del occidente de La Guajira, norte y sur de Magdalena, sur y norte de Sucre, occidente de Atlántico, suroccidente de Arauca y el archipiélago insular.

El tiempo seco dominará el viernes en Casanare, Vichada, Meta, Caquetá y Putumayo. En cuanto al comportamiento térmico, el termómetro marcará máximas de 37 °C en Valledupar, Barranquilla y Cúcuta, 36 °C en Neiva, y 35 °C en Arauca y Puerto Carreño.