Tras la captura de alias Primo Gay por parte de la fuerza pública este fin de semana, las autoridades indagan sobre quién será su sucesor en las disidencias de las Farc.

Dentro de los perfiles que manejan las autoridades se encuentra el de Gustavo Eliécer Sepúlveda Jaramillo, alias Macho Viejo, quien delinque en el norte y nordeste de Antioquia.

En la información que reposa en los archivos del Ejército se indica que este sujeto estaría detrás de la muerte de un soldado profesional el pasado 4 de mayo en la vereda Palmichal, de Briceño.

Las autoridades judiciales señalaron que alias Macho Viejo es solicitado por los delitos de narcotráfico, terrorismo, extorsión, reclutamiento forzado, desplazamiento y homicidios de líderes sociales.

Alias Primo Gay y alias Macho Viejo hacen parte de las disidencias de la estructura 36 de alias Calarcá, que estuvieron detrás del aterrador ataque contra un helicóptero de la Policía, donde fueron asesinados 13 uniformados en Amalfi, Antioquia.

Es de recordar que los criminales minaron la zona donde aterrizó el helicóptero.

“A través de la Operación Nimrod 015 nuestra Fuerza Pública capturó a dos peligrosos cabecillas criminales: en Briceño, Antioquia, cayó alias ‘Primo Gay’, enlace del grupo narcoterrorista Clan del Golfo y cabecilla principal de la subestructura cinco de las disidencias de las FARC (facción Calarcá), y uno de los más buscados del departamento, requerido por homicidio agravado y concierto para delinquir, además de ser responsable del atentado contra el helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, que cobró la vida de 13 policías”, señaló el Ministerio de Defensa sobre la captura de alias Primo Gay.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella indicó: “En una operación de nuestro Ejército Nacional, a través de la Séptima División, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron capturados dos integrantes de una estructura narcoterrorista en la vereda Santa Ana, municipio de Briceño, Antioquia”.

Añadió que “entre los capturados se encuentra alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc, facción Calarcá, con antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo. Este sujeto figuraba entre los más buscados de Antioquia y era requerido por la justicia por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas de fuego y municiones”.