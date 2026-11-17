Los magistrados de la Sección Tercera del Consejo de Estado le dieron un plazo de cinco días al expresidente Gustavo Petro para que retire varias publicaciones que hizo contra el registrador nacional, Hernán Penagos y la Registraduría sobre un supuesto “fraude electoral” durante la última jornada de votación en Colombia.

La decisión protegió los derechos a la honra y buen nombre del registrador Penagos que, según el alto tribunal, se vieron afectados por algunas publicaciones que hizo el exmandatario en su cuenta de X alrededor de un supuesto fraude electoral. El fallo también amparó el derecho al buen nombre de la Registraduría Nacional.

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La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes, determinó que las afirmaciones del exjefe de Estado contra Penagos y la Registraduría, se dieron “sin que se comprobara que el registrador hubiera sido el responsable de un fraude o de otra conducta delictiva”.

Aunque esos señalamientos llevaron a que se presentará una denuncia penal contra Hernán Penagos, el Consejo de Estado precisó que esa circunstancia no acredita la ocurrencia dicha conducta, ni desvirtúa su presunción de inocencia.

Esa situación dejó en evidencia una violación de derechos fundamentales sobre Penagos, por lo que el alto tribunal le dio un ultimátum al expresidente Gustavo Petro, para que en cinco días retire por lo menos 12 publicaciones que realizó sobre el supuesta fraude electoral en su cuenta de X.

El Consejo de Estado también le ordenó al exmandatario retirar de cualquier red social o medio que administre, retirar las manifestaciones que realizó durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026 sobre esas mismas acusaciones.

Durante ese consejo, el expresidente aseguró: “Aquí nos metemos en lo que pasó en esas elecciones de lo que tenemos probado y que va a ser denunciado. No entregaron los escrutinios de claveros del voto en el exterior, muchísimo el de Estados Unidos, porque ahí está el fraude. Y yo no puedo aceptar un presidente (...) porque eso es un fraude”.

Esa declaración es la que el exmandatario deberá remover de sus canales oficiales. Así mismo, los magistrados del Consejo de Estado le ordenaron como medida de no repetición, abstenerse de atribuir al registrador nacional la ejecución de un fraude electoral o de conductas delictivas “que no cuenten con el respaldo de la decisión de una autoridad judicial, que se encuentre ejecutoriada”.

El presidente tampoco podrá atribuirle a la Registraduría Nacional del Estado Civil la responsabilidad de facilitar o participar en un fraude electoral, mientras ese hallazgo tampoco haga parte de una decisión en firme que provenga de un organismo competente.