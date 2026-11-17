Un hueco en el techo utilizado para esconder celulares, equipos sin acreditar su procedencia y dispositivos con sus sistemas de identificación modificados hacen parte de los hallazgos de una ofensiva contra el hurto que llegó a diferentes sectores comerciales de Bogotá.

Operativo sorpresa: Galán pone la lupa a la venta de celulares robados en San Victorino

La Calle 13, Las Nieves, la zona de tolerancia en Santa Fe y El Lago, en Chapinero, fueron las principales zonas intervenidas por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, donde se identificaron establecimientos que podrían estar facilitando la comercialización de bienes hurtados y otras actividades delictivas.

En total, se incautaron 156 celulares y 22 computadores, para un balance de 178 dispositivos. Además, se sellaron ocho establecimientos en estas jornadas que hacen parte de la estrategia ‘Lucha contra el crimen’, del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) orientada a afectar las rentas criminales en Bogotá.

Autoridades inspeccionaron distintos establecimientos comerciales en los que se venderían dispositivos robados en Bogotá

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo en San Victorino. Durante la intervención de establecimientos ubicados en la Calle 13, en un reconocido sector de compra y venta de dispositivos electrónicos, los uniformados descubrieron una modalidad utilizada para ocultar celulares.

En uno de estos locales se encontró un hueco en el techo que era utilizado para esconder los equipos. Tras detectar esta especie de ‘caleta’, los investigadores de la SIJIN inspeccionaron el lugar y recuperaron 23 celulares que estaban ocultos allí. De estos, nueve tenían reporte de hurto.

Autoridades inspeccionaron distintos establecimientos comerciales en los que se venderían dispositivos robados en Bogotá Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / API

Las acciones también se trasladaron a otro establecimiento comercial en la Calle 13, que ya había sido objeto de un operativo liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Seguridad, César Restrepo.

En esta oportunidad, las investigaciones, denuncias y seguimientos llevaron a los uniformados hasta un punto donde, al parecer, se estarían vendiendo celulares de dudosa procedencia.

Aunque al momento de la intervención el establecimiento se encontraba solo, los investigadores ingresaron y retiraron 15 dispositivos electrónicos, que quedaron a disposición de las autoridades para adelantar los respectivos procesos de inspección y verificación. El establecimiento fue cerrado.

Operativo en San Victorino liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán, en Bogotá. Octubre 7 de 2026 Foto: Cuenta de X Carlos Fernando Galán / API / Montaje SEMANA

La ofensiva también llegó a la zona de tolerancia de la localidad de Santa Fe. Allí, durante las diligencias de inspección, las autoridades encontraron cinco dispositivos que registraban reporte de hurto y otra decena de equipos que presentaban modificaciones.

Por otro lado, en el sector de El Lago, las autoridades incautaron 18 celulares cuya procedencia y legalidad no pudo ser acreditada por los administradores de los establecimientos. Como resultado de las intervenciones, siete establecimientos comerciales fueron sellados.

Adicionalmente, en el sector de Las Nieves, las autoridades incautaron 12 computadores como parte de las acciones para combatir la comercialización de equipos tecnológicos de dudosa procedencia.

Finalmente, en un casino que operaba de manera ilegal en el barrio Santa Fe, se recuperaron 8 celulares en medio de las inspecciones que se adelantaron en el lugar.

La Policía Metropolitana de Bogotá invitó a la ciudadanía a alertar oportunamente sobre cualquier hecho sospechoso o actividad ilegal a través de la Línea 123.