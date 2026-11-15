Familia busca a adulto mayor con Alzheimer desaparecido en Bogotá: piden ayuda para encontrarlo

Una familia en Bogotá se encuentra en la búsqueda de un adulto mayor con Alzheimer, oriundo de Manizales, Caldas, quien fue reportado como desaparecido en la mañana de este domingo 15 de noviembre de 2026, según confirmó a SEMANA su esposa Fabiola Mejía.

A través de un cartel de búsqueda, sus seres queridos solicitaron la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero y facilitar su regreso a casa.

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De acuerdo con la información difundida, el hombre fue visto por última vez en el barrio Bosquesalle, específicamente en la Calle 61 con Quinta, en la localidad de Chapinero.

Por otro lado, se mencionan algunas características de la ropa que podrían ser claves para identificarlo: al momento de su desaparición vestía un suéter color vino tinto con cuello en V, jeans azules y zapatos color mostaza. Además, existe la posibilidad de que lleve una gorra beige.

Otro elemento fundamental para facilitar su identificación y contacto con sus familiares es una manilla que lleva consigo, en la que se encontrarían registrados algunos de sus datos personales y de contacto familiar.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los números 300 749 8719 y 315 251 5684.

Según mencionó su familiar, la desaparición ya fue reportada ante las autoridades competentes, por lo que se espera que con la colaboración de la ciudadanía logren ubicarlo lo más pronto posible.

Su familia reportó su desaparición este domingo 15 de noviembre de 2026 Foto: SEMANA

No es necesario esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida

Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, recuerdan que no es necesario esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida.

“Ojo, esto es falso y casi nadie lo sabe. Si alguien te dice que debes esperar para reportar a tu familiar desaparecido 24, 48 o 72 horas, te está mintiendo. En Colombia no hay ninguna ley ni ninguna norma que te diga que debes esperar 72, 24, 48 horas para reportar a tu familiar desaparecido”, aseguró el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de un video institucional.

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En este contexto, es importante tener en cuenta que la Fiscalía General de la Nación tiene a disposición de la ciudadanía el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), una herramienta que se activa para ubicar a las personas desaparecidas y cuyo objetivo es hacer que las autoridades judiciales ordenen de forma inmediata todas las diligencias necesarias para dar con su paradero.