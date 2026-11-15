Otra mujer asesinada en Barranquilla: la cifra sigue subiendo y la Defensoría emitió una alerta

Los asesinatos de mujeres en Barranquilla y el Atlántico siguen en aumento pese a los anuncios que han venido realizando las autoridades judiciales. La mañana de este domingo, 15 de noviembre, se registró el crimen de otra mujer en el barrio Las Nieves, suroriente de la ciudad, cuando se encontraba en las afueras de su vivienda.

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La nueva víctima es Omara Luz Castrillo Redondo, quien recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida. Los responsables se movilizaban en una motocicleta y huyeron con rumbo desconocido, por lo que ahora son buscados por las autoridades.

De acuerdo con información de las autoridades, la mujer había sido desplazada del departamento de La Guajira junto con su familia por intimidaciones que habían recibido.

Omaira Luz Castrillón Redondo, de 58 años de edad, fue asesinada en el sur de Barranquilla, este domingo, 15 de noviembre. Foto: Suministrado a SEMANA.

Asimismo, señalaron que era tía de un sujeto conocido con el alias de Kevin Masacre, presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, quien fue capturado por la Policía el 22 de octubre de 2026 por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Alerta de la Defensoría

Tras estos graves hechos de violencia, la Defensoría del Pueblo se pronunció y le pidió a las autoridades trabajar por la prevención de estos casos, que siguen en aumento.

“La persistencia de estos hechos, sumada a las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, evidencia un agravamiento del panorama de violencia que amenaza sus derechos a la vida, la libertad y la integridad personal, y exige una respuesta inmediata y efectiva del Estado”, señaló la Defensoría.

Asimismo, precisó: “Prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres es una obligación constitucional de las autoridades. Su cumplimiento exige acciones integrales y coordinadas que garanticen la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la sanción efectiva de los responsables”.

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Desde la Defensoría del Pueblo insistieron en que van a seguir muy de cerca los casos que se vienen presentando de violencia contra la mujer en esta zona del Caribe colombiano.

“Continuaremos haciendo seguimiento a esta grave situación mediante el acompañamiento de nuestros equipos regionales a las familias de las víctimas y la verificación de la respuesta de las autoridades competentes. Cada mujer asesinada representa un fracaso colectivo en materia de prevención. Garantizar que las mujeres y las niñas del Atlántico puedan vivir libres de violencias es una obligación ineludible del Estado”, indicaron.