Ataque a bala en las afueras de un billar en Barranquilla: un hombre muerto y otro herido

La seguridad en Barranquilla y el Atlántico sigue siendo uno de los mayores retos de las autoridades. A las 2:30 de la madrugada de este domingo 15 de noviembre, se registró un ataque a bala en las afueras de un billar en el barrio Simón Bolívar, suroriente de la ciudad, donde un hombre terminó muerto y otro herido.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, un sujeto se encontraba en el interior de un establecimiento comercial de razón social Élite y recibió una llamada telefónica, por lo que salió a atender la misma.

En ese momento fue que un hombre armado lo atacó hasta dejarlo sin vida. Se trata de Kevin Enrique Rúa Martínez, de 30 años de edad, quien sería integrante de la temida banda conocida como Los del Freseo y tenía siete anotaciones judiciales por delitos como homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, receptación y hurto.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

La persona lesionada, según las autoridades, es un trabajador del establecimiento comercial que estaba cerca de la persona que fue blanco de este atentado criminal en Barranquilla.

Los operativos de la Policía en contra de la banda de Los del Freseo no se detienen. Un sujeto conocido con el alias de El Chino, quien sería integrante de la banda de Los del Freseo, fue capturado.

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El hombre de 26 años de edad es acusado por las autoridades del delito de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

“Realizaron diligencias de allanamiento y registro en los barrios Villa Rosa y Antonio Nariño del municipio de Soledad, inmuebles que, según las investigaciones, serían utilizados presuntamente como punto de venta y acopio de estupefacientes y armas de fuego”, dijo la institución policial.

Las autoridades también dieron a conocer que este sujeto sería el encargado de dinamizar homicidios selectivos y la distribución de alucinógenos en el municipio, al servicio de la temida banda conocida como Los del Freseo. Alias El Chino registra dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto.