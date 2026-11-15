Miguel Ángel Borja pertenece al América de México que jugó en las últimas horas un amistoso frente al New York Red Bulls de los Estados Unidos.

El marcador final fue de 1-0 para los de la MLS, pero el motivo por el que se hizo viral el partido fue por una batalla campal que se desató y en la que quedó en medio el colombiano.

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Después de que el jugador nacional fuese a presionar a un rival por un balón que estaba en disputa, los ánimos se caldearon en el terreno de juego donde empezaron los puños, rodillazos y de todo tipo de agresiones entre unos y otros.

No había manera de cómo parar las agresiones de lado y lado que empezaron en el rectángulo verde, y luego de trasladaron hacia atrás de uno de los arcos donde los hinchas también ayudaron al desorden total.

Lanzando desde la gradas botellas, vasos y otros tipos de recipientes con bebidas, la situación se grave prolongaba sin chance de parar.

A fight breaks loose between Red Bull New York and Club America. Insane scenes for a friendly. #RBNY #ClubAmerica #aguilasdelamerica #aguilas #mls https://t.co/P4swymhUFN — Favian Renkel (@FavianRenkel) November 15, 2026

Entretanto el árbitro del partido tomaba nota de lo que iba viendo para después mostrar las amonestaciones correspondientes. En total fueron seis los expulsados al término del juego, sin reprensión alguna para el colombiano Borja.

A diferencia de sus compañeros, Miguel Ángel se mantuvo en el lugar de los hechos pero no participó activamente de la gresca que se desató en plena cancha. Caminando a los alrededores solo presenció lo que pasó y esperaba porque acabara pronto.

Patada a Borja originó todo

Revisando de manera exhaustiva los videos para determinar las causas de semejante pelea que le está dando la vuelta al mundo, lo que se pudo evidenciar por un video a ras de campo fue que después de que Borja lucha un balón con un rival, este se molesta y le lanza una patada estando el colombiano en el piso.

De ahí en adelante empiezan a acercarse jugadores de ambos equipos, hasta que los ánimos en pocos segundos se caldean desatándose la batalla campal que se evidencia en los videos virales de redes sociales.

Imágenes captadas por el colega @joacko7 muestran claramente la génesis de la tremenda tangana entre @NewYorkRedBulls ante @ClubAmerica, una total locura!!! https://t.co/eyotLghgbU — Sebastián Videla (@sebasvidelaok) November 15, 2026

Silencio de los clubes

Ni New York Red Bulls, ni tampoco América de México a través de redes sociales lanzaron algún tipo de comunicación para repudiar el mal actuar de sus jugadores.

Lo último que está registrado en las cuentas oficiales de cada uno es el reporte que relaciona cuánto quedó el partido al término de los 90 minutos.

https://x.com/NewYorkRedBulls/status/2121796827829740024

La victoria se la llevaron los estadounidenses por 1-0, con anotación de New York Red Bulls, que posteriormente se iba a ver inmerso y por consiguiente expulsado en el pleito.

Tras el hecho bochornoso de ambos equipos en Norteamérica, ahora se centrarán en lo que será su regreso a sus respectivos campeonatos: los New York jugarán el próximo 21 frente a DC United por MLS, mientras que América hará lo propio contra Tigres en el marco de la fecha 17 de la Liga MX.