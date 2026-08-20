Miguel Borja fue presentado en su nuevo equipo: comunicado oficial y contrato por un año

Miguel Ángel Borja fue presentado como nuevo fichaje del Club América de México, un movimiento que se confirmó de manera sorpresiva y lo pone de regreso en la órbita de la Selección Colombia para los amistosos de septiembre-octubre.

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El atacante cordobés llega al América avalado por seis títulos de máximo goleador: dos en la liga de Colombia, uno en el campeonato Paulista, otro en la Copa de la Liga de Argentina, uno en la Copa Sudamericana y otro en la Copa Libertadores.

“¡Águilas, llegué!”, dijo Borja en un video publicado por el club mexicano en sus redes sociales, donde se le ve con la camiseta azulcrema.

En el mismo video de presentación aparece el entrenador uruguayo Guillermo Almada, escribiendo en un pizarrón el nombre de Miguel Borja y sus características como jugador: “Goleador, movilidad, generosidad, solidaridad, esfuerzo”.

Miguel Borja está desde el miércoles en territorio mexicano y esta mañana se presentó en la sede deportiva del club para cerrar todos los trámites administrativos, incluido el video de presentación, las fotos oficiales y su firma de contrato por un año.

El colibrí se integra al Club América tras su paso por el Al-Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, una fugaz aventura de seis meses en Asia que se dio tras haber salido de River Plate en diciembre de 2025.

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El atacante de 33 años competirá por el puesto con el capitán Henry Martín y los juveniles mexicanos Patricio Salas, Esteban Lozano y Alejandro Cárdenas, quienes están recibiendo impulso de Almada.

Borja ya tiene experiencia en clubes de esta envergadura, pues ha vestido las camisetas de River Plate, Atlético Nacional, Palmeiras, Junior y Gremio, entre otros. “Es momento de demostrar en la cancha y dejarse la vida partido a partido, unidos por los mismos objetivos”, apuntó el comunicado oficial del América difundido en redes sociales.

¿Quién es Miguel Borja? Trayectoria y logros

Formado y debutante en primera división con el Deportivo Cali, Borja jugó para otros clubes colombianos: Cúcuta Deportivo, Cortuluá, La Equidad, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Junior.

Con Cortuluá, en 2016, y con Junior, en 2020, fue líder de la tabla de goleadores del fútbol colombiano.

En el extranjero, militó en el Livorno de Italia, Palmeiras de Brasil, y en Argentina vistió la camiseta de Olimpo y River Plate.

En torneos internacionales fue máximo goleador de la Copa Sudamericana 2016 con Atlético Nacional y de la Copa Libertadores 2018 con Palmeiras.

Originario de Tierralta, en el departamento de Córdoba, Borja debutó con la Selección Colombia el 10 de noviembre de 2016. Desde entonces, ha marcado nueve goles en 30 partidos y fue mundialista en Rusia-2018.

*Con información de la AFP.