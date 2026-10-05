María Margarita Giraldo se fue contra Juan Manuel Santos por la JEP e hizo llamado: “Es un atropello”

Juan Manuel Santos quedó en el centro de las miradas y reacciones en redes sociales debido a la polémica que ha rodeado recientemente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

María Margarita Giraldo reaccionó a respaldo que Iván Cepeda dio a María José Pizarro: “Tendrá que responder”

Días atrás, el expresidente se refirió a la controversia que enfrenta ese organismo —creado bajo su mandato como resultado de los Acuerdos de Paz que él firmó con las extintas Farc en 2026— con el Gobierno nacional y el Congreso de la República por los recursos destinados a su funcionamiento.

El político cuestionó la posibilidad de reducir el presupuesto del tribunal al aseverar que el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que la jurisdicción pueda desarrollar las funciones establecidas en el Acuerdo.

Su pronunciamiento se conoció en momentos en que avanzaba en el Congreso el debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027, que contempla una reducción de $170.000 millones para la jurisdicción frente a los recursos incluidos inicialmente.

Al mismo tiempo, el expresidente manifestó que no considera necesario ampliar el periodo de funcionamiento de la JEP más allá del establecido y dijo que el tribunal debe acelerar sus procesos para cumplir el mandato acordado.

Ante el pronunciamiento, María Margarita Giraldo, reconocida actriz colombiana, decidió opinar a través de su cuenta en X y arremetió contra Santos.

La actriz, recordada por Vecinos, entre otros proyectos televisivos, habló “sobre las mentiras” que rodean a Santos, citando un informe del programa La Noche de NTN24.

“@LaNocheNTN24 hizo un programa en la noche sobre las mentiras de @JuanManSantos para ganarse el Nobel y toda la injusticia y violencia que hemos sufrido por la JEP en estos 10 años”, escribió en la publicación.

En otro contenido, reiteró que, según el programa, hay evidencias de las mentiras que dijo el exmandatario y señaló que es momento de hacer un llamado para que el “atropello”, como lo definió, termine.

“Sus mentiras @JuanManSantos están documentadas en varios videos y entrevistas que se hicieron”, dijo.

“Y hay más videos que publicó @CGurisattiNTN24 en @LaNocheNTN24 mintiendo descaradamente a @JuanManSantos acerca de que el beneficio era para las víctimas. Es un atropello que debe terminar y no olvidar. Indignidad premiada”, agregó.

Para Santos, cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz implica garantizar los recursos que permitan avanzar en los procesos relacionados con verdad, justicia, reparación y no repetición.

Su posición se conoce mientras la JEP advierte que una reducción de su presupuesto podría afectar la atención a víctimas, las audiencias y otras funciones de la entidad.