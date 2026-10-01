Juan Manuel Santos no está de acuerdo con prorrogar la JEP y le pide agilidad

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, dijo que no está de acuerdo con que se prorrogue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) más allá de 2028, hasta cuando quedó establecida en ese tratado.

Exsecuestrado de las Farc se cansó de la JEP y lanzó dura declaración contra ese tribunal

“No, la JEP tiene sus límites legales. Yo no estoy de acuerdo con prorrogar esos límites, pero sí cumplir con lo pactado, con eso estoy de acuerdo”, afirmó Santos tras realizar una intervención en la Universidad del Rosario.

El exmandatario confirmó que apoya que la JEP vaya hasta 2028, como quedó firmado en el proceso de paz, y le pidió acelerar su trabajo.

“Yo creo que la JEP tiene que cumplir su cometido en 2028, ojalá antes. En eso, quienes critican a la JEP por su lentitud tienen bastante razón y por eso hay que pedirle a la JEP que meta el acelerador”, aseguró Santos.

El expresidente se refirió al recorte por 100.000 millones de pesos que se ha planteado en el debate del presupuesto para 2027 en el Congreso y se mostró en contra.

“Los que sufren son las víctimas, los comparecientes, todos los ciudadanos que creyeron en el proceso y que después ven que el Estado no cumple. Creo que sí hay que hacer un esfuerzo, así sea temporal, para que esa implementación se pueda acelerar”, señaló Santos.

El expresidente dijo que no es cierto que supuestamente haya más decisiones en contra de los miembros de la Fuerza Pública que contra el secretariado.

“Aquí ha habido una justicia que se pactó para que fuera aplicada a los guerrilleros y a los agentes del Estado que cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad, y creo que la JEP ha hecho eso”, aseguró.

La JEP no ha dejado de ser objeto de polémica. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, denunció en las últimas horas que se le pagó al PNUD para que las Farc cumplieran sus sanciones.

La JEP ha estado en el centro de la polémica. Foto: SEMANA

“Gracias a la JEP, los colombianos terminamos pagándole 30.000 millones de pesos al PNUD (ONU) para implementar los proyectos productivos que deben desarrollar las Farc como parte de sus sanciones propias”, afirmó la senadora.

Posada criticó que de los recursos de los colombianos, entre los que están las víctimas, saliera el dinero para que los miembros del antiguo Secretariado de las Farc cumplan sus penas restaurativas sin pagar penas privativas de la libertad, sino que realicen actividades.

“A esto se suma que Forbes en 2014 estimó la fortuna de las Farc en 600 millones de dólares. De hecho, entre los contratos para garantizar la defensa jurídica de las Farc (40.365 millones de dólares) y el convenio con el PNUD para implementar las medidas restaurativas (30.000 millones de dólares), los colombianos hemos gastado más que todo el dinero que entregaron las Farc a las víctimas (46.194 millones de dólares)”, dijo la senadora.