Abelardo De La Espriella sorprendió en pleno evento al revelar cuántas horas duerme al día: “Agárrate”

Este jueves se conoció un nuevo acuerdo entre el Gobierno nacional y la administración de Barranquilla sobre el manejo operativo del aeropuerto Ernesto Cortissoz y, en medio de ese evento, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló un dato de su intimidad desde que asumió la Presidencia.

En uno de los apartes del discurso que dio el mandatario colombiano, reveló cuántas horas duerme al día desde que llegó a la Presidencia. De acuerdo con el jefe de Estado, duerme menos de cuatro horas al día.

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El dato se conoció en medio de un mensaje que le dio al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char: “Ahora viene lo verdaderamente complejo, pero al tiempo lo que más nos gusta: ejecutar, terminar lo pendiente y prestar un mejor servicio a quienes utilizan el Ernesto Cortissoz”.

“Lo bueno es que ya tengo a quién llamar. Alcalde (haciendo referencia a Alejandro Char): no sirve el aire, se dañó el baño. Así que agárrate porque yo duermo solamente tres horas cincuenta, ¿estamos por ahí, verdad?, el alcalde duerme media horita más, o sea que vamos a tener conversaciones a la madrugada".

Desde Barranquilla, en medio de un evento, el presidente Abelardo De La Espriella reveló cuántas horas duerme al día desde que llegó a la Presidencia: “Yo duermo solamente tres horas cincuenta”. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/VSWrzMGcwq — Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026

Desde que se posesionó, De La Espriella ha mantenido una intensa agenda de trabajo para atender a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, la estrategia de recuperación de la seguridad y las medidas para retomar el camino de la recuperación económica del país.

Incluso, en un discurso anterior que dio durante la atención de la tragedia ocasionada por el fuerte sismo que sacudió a Colombia, criticó que en el anterior gobierno había “mucho vago”.

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“Queridos caleños, sé que hay cansancio, que hay tristeza, que hay dolor, pero también hay esperanza. No vengo a decirles que lo vamos a resolver mañana. El alcalde habla de tres años; yo creo que juntos podemos hacerlo en dos años, aunque a ustedes les quedan conmigo 15, 16 meses, ¿verdad? Lo que pasa es que 15 meses con el Tigre equivalen como a 10 años con los vagos que estaban antes. Con ustedes, que son trabajadores, vamos a sacar las cosas adelante, ¿no? Porque eso es lo que había; era vago ahí y flojo era lo que había. Aquí no hay flojera ni hay cansancio”, recalcó en esa ocasión el mandatario colombiano en un discurso que dio en Cali.