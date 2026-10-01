“La inseguridad ha costado $ 12,4 billones desde 2023″: José Manuel Restrepo

El relevo generacional que describieron los transportadores, pues el promedio de edad de un conductor es de 45 años y a veces hasta llegan a los 55, fue uno de los temas que se estudiará de inmediato, con el Sena, según anunció el vicepresidente José Manuel Restrepo en el Congreso de Colfecar.

El funcionario manifestó que, mientras esa situación agobia a los transportadores de carga, hay 2,4 millones de jóvenes “nini”, es decir, ni estudian ni trabajan, por lo cual lo que falta es la sinergia para que se tiendan los puentes entre la oferta y la demanda del sector transporte.

Teniendo en cuenta que la inseguridad es el tema transversal a todos los sectores, pero el que más han expuesto los protagonistas del transporte y la logística para llevar las mercancías de un lado a otro, Restrepo se puso de su lado al sacar la estadística, según la cual desde 2023 la inseguridad ha costado 12,4 billones de pesos, el 20 % del PIB del país.

Parte de la poca competitivad de los transportadores está en los bloqueos, cifras que puso en el debate Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, a lo que Restrepo respondió que se había puesto ya un borrador de decreto, con el fin de garantizar también los derechos de los que no son parte de los bloqueos, en el entendido en el cual, si hay un derecho a la protesta, también existe el derecho de los que están en el otro extremo: los afectados.