Dian responde a colapso por devolución de IVA en compra de carros eléctricos

Con el pronunciamiento hecho por la Dian, alrededor del colapso que están viviendo los compradores de vehículos eléctricos e híbridos que buscan aprovechar la oportunidad de beneficio tributario, se confirma que el asunto no era menor.

La entidad que maneja el tema de impuestos en el país anunció que implementó acciones operativas y tecnológicas para atender el incremento histórico en las solicitudes de devolución del IVA asociadas a la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos.

La alta demanda en los canales de atención y agendamiento de citas llevó a muchos ciudadanos a expresar su inconformidad con la situación, pues había verdaderas colas virtuales intentando obtener una cita.

De acuerdo con las explicaciones de la Dian, tenían proyecciones que se basaron en comportamientos económicos y de consumo observados en años anteriores. Pero las expectativas fueron superadas.

Dian aún maneja trámites “mecánicos”, como el de la devolución del IVA por compra de carros eléctricos. ¿Y la modernización?

“El crecimiento del mercado de vehículos híbridos y eléctricos, así como el aumento de certificaciones expedidas para acceder al beneficio, generó una demanda significativamente superior a la prevista”.

Así lo evidencian las estadísticas, según las cuales, mientras que en 2024 el universo de vehículos objeto de este beneficio correspondía a 19 unidades, en la actualidad alcanza cerca de 92.000 vehículos, lo que representa un crecimiento del 484 %.

Carros eléctricos pidiendo devolución de IVA en la Dian, donde no dan a basto. Foto: Adobe Stock y Getty

Se trata, sin duda, de un incremento extraordinario que, según la Dian, les está exigido ajustes progresivos en la capacidad institucional para responder a las necesidades de los contribuyentes.

De acuerdo con las cifras en las que la Dian basa su argumento para explicar el “colapso”, se han asignando cerca de 200 citas diarias en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

Por fechas, entre agosto y septiembre, la entidad asignó más de 6.600 citas. De esa manera, la entidad pasó de 422 citas en la primera semana del octavo mes, a 1.300 citas semanales hacia finales de septiembre.

Según la Dian, han tenido que realizar un esfuerzo institucional para ampliar la capacidad de atención. No obstante, los ciudadanos reclaman falta de citas.

Impuestos Foto: Illustra - stock.adobe.com

¿Cómo solucionarán?

En medio de los traumatismos que se están presentando, la Dian afirma que avanza en acciones para ampliar la capacidad operativa en las direcciones seccionales de Medellín y Bucaramanga, con el propósito de incrementar el número de citas disponibles en esas ciudades y responder de manera más oportuna a la creciente demanda.

Otra de las medidas anunciadas es la modificación del esquema de liberación de citas, de tal manera que se distribuirán en diferentes franjas horarias cada día. “Esta medida busca impedir que bots o herramientas automatizadas de terceros ocupen los espacios disponibles y afecten el acceso de los ciudadanos al servicio”, afirmó la Dian.