Abelardo De La Espriella citó a reunión al director de la Dian: “Vamos con toda contra el cáncer del contrabando”

Una serie de reuniones adelantó este miércoles, 30 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella, en la Casa de Nariño, con representantes de las comunidades afrodescendientes y citó a varios funcionarios de su Gobierno.

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Uno de los encuentros fue con el director de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (Dian), Andrés Felipe Velásquez, con la finalidad de entregar una serie de directrices para una promesa que hizo en campaña: la lucha frontal en contra del Contrabando.

El mandatario di detalles en su cuenta de X: “Reunido con el director de la Dian. Vamos con toda contra el cáncer del contrabando que golpea la economía, destruye empleos y alimenta las economías criminales. En Colombia, la legalidad se respeta y al contrabando lo vamos a combatir sin tregua”.

En la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella se reunió con el director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez: “Vamos con toda contra el cáncer del contrabando”. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/Vu61sCv9jC — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

Días atrás, el jefe de Estado reveló detalles de un operativo que adelantó la Dian en contra del flagelo criminal del contrabando.

“¡El contrabando no va a seguir robándole a Colombia! En Bogotá, la Dian aprehendió mercancía extranjera sin la documentación exigida, avaluada en $ 10.000 millones: 126.000 pares de calzado, 3.000 perfumes, 1.000 electrodomésticos y utensilios, 1.500 juguetes, 5.000 morrales, maletas y billeteras, y 4.000 confecciones. Fueron necesarios 12 camiones para trasladarla”, recalcó el mandatario colombiano.

También indicó en esa ocasión: “Se acabó la fiesta de la ilegalidad. Vamos detrás del contrabando, de sus redes y de quienes se enriquecen destruyendo el empleo, la industria nacional y las finanzas de la Nación”.

“En mi Gobierno, el que la hace, la paga. La legalidad también se defiende cerrándole el paso a cada peso de las economías ilegales”, puntualizó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella en sus redes sociales.

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La lucha en contra del contrabando, también hace parte de la política de seguridad que ha diseñado el Gobierno nacional del mandatario De La Espriella.