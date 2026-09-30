Gustavo Petro defiende a María José Pizarro tras el fallo del Consejo de Estado contra Iván Name y se refiere al expresidente del Senado

El expresidente Gustavo Petro defendió a la exsenadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, tras el fallo del Consejo de Estado que le decretó muerte política al expresidente del Senado, Iván Name, porque, según el alto tribunal, él se prestó para adelantar una jugada que le permitió a Pizarro, en su calidad de vicepresidenta del Congreso, asumir la presidencia y avanzar en la aprobación de la reforma pensional.

En la providencia, los magistrados mencionaron en 85 oportunidades el nombre de Pizarro y algunos sectores políticos de oposición y de independencia al petrismo creen que la exsenadora también debería ser investigada y la reforma pensional ser revisada jurídicamente porque se aprobó en medio de un supuesto vicio.

El expresidente Gustavo Petro se refirió al tema: “El ataque a María José Pizarro, vicepresidenta del Senado, y quien debía reemplazar a Iván Name cada vez que este no asistía. Esas son las menciones que se le hacen en el proceso penal y busca es crear la matrix falsa sobre la aprobación de nuestra Ley de Reforma Pensional. Quieren es quitar el derecho a la pensión”, dijo Petro.

A renglón seguido, el expresidente reiteró el papel que cumplió Iván Name con su gobierno y sus reformas durante el tiempo en el que fue congresista por la Alianza Verde.

“El señor Name nunca perteneció a la bancada de gobierno, al contrario, desde que yo fui alcalde de Bogotá se dedicó a oponerse y obstaculizar nuestras propuestas. El señor Iván Name saboteó el debate de la reforma pensional encajonándolo en su escritorio de presidente del Senado durante 8 meses, tal como hizo el magistrado Jorge Augusto Ibáñez (de la Corte Constitucional), solo porque así lograba matar el proyecto de derecho a la pensión llevándolo al límite del tiempo para que se hundiera”, manifestó el exjefe de Estado.

El exsenador Iván Name y el expresidente Gustavo Petro el 20 de julio de 2025 en el Congreso. Foto: Guillermo Torres / Semana

El presidente afirmó que “al señor Name le pagaron dineros como a Olmedo López no porque eran dineros de soborno para el proyecto de ley que él saboteó, sino porque eran dineros que se robaban para financiar sus propias campañas políticas”.

A juicio del expresidente, “el ataque a María José Pizarro solo busca que no se aplique el proyecto de pensiones, tratando de salvar los fondos privados de pensiones por la vía de alargar la edad pensional de todas y todos los colombianos”.

Senadora María José Pizarro Foto: Guillermo Torres / Semana

La sentencia del alto tribunal tiene un apartado específico que reconstruye al menos 16 sesiones del Senado entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024. Lo particular es que ese documento concluye que Name se ausentó al menos en 14 de ellas. También llama la atención que María José Pizarro condujo varias de esas sesiones del Senado.

“Para esto, (Iván Name) habría cedido el poder a la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, a sabiendas de las consecuencias de su conducta apartada de los fines constitucionales; conducta indigna de un congresista que transgrede gravemente la moralidad pública y el principio de representación”, se lee en uno de los apartes de la sentencia.