Iván Name habló sobre el fallo del Consejo de Estado que le decretó muerte política, se refirió a “conspiración” y anunció que apelará la decisión

El expresidente del Senado, Iván Leonidas Name, envió un comunicado de prensa desde la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se encuentra recluido, y se refirió al fallo del Consejo de Estado que le decretó muerte política porque, a juicio del alto tribunal, se prestó para cederle la presidencia a la entonces vicepresidenta, María José Pizarro, del Pacto Histórico, en medio de las sesiones del Congreso, y permitir que la reforma pensional fuera aprobada.

En el comunicado reiteró que los fallos judiciales se controvierten a través de los recursos que establece la ley e insistió en que así lo hará, apelando al fallo proferido en primera instancia por el Consejo de Estado sobre su investidura como senador.

El Consejo de Estado ordenó la pérdida de investidura para el senador Iván Name. Foto: Colprensa

“Ratifico lo dicho en todos los escenarios en que he sido requerido por la justicia: los hechos y las conductas por las que se me sindican no son ciertos”, afirmó.

Dijo que “la empresa criminal que saqueó los recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo orientó su propósito a ocultar a sus verdaderos responsables y dimensiones, inculpándome con testigos y pruebas falsas, como prontamente se sabrá”.

Name insistió en que su actuación “siempre fue clara, pública y contundente en oposición al gobierno anterior y sus reformas”.

El expresidente del Senado, Iván Name, en el momento en que fue capturado por la Policía. Foto: Cortesía Canal Tro

Y dijo que lo enfrentaron “en una conspiración para derribarme, instalando una narrativa contraevidente. Me opuse a sus iniciativas, voté en su contra, levanté sesiones clave de la época en que se tramitaban y evité consistentemente la configuración del quorum para que naufragaran”.

A renglón seguido, el expresidente del Senado contó que ha aportado sus pruebas y testimonios en su proceso penal. “Al igual que hallazgos probatorios recientes que evidencian el entramado dirigido por delincuentes confesos y por quienes están aún por conocerse”.

Iván Name dijo que comparte la iniciativa de convocar a la verdad y afirmó que quienes la vulneraron se la deben al país.

“Hasta ahora estamos conociendo nuevos hechos y actores que han estado ocultos por esa empresa criminal”.

Y siguió: “Como se establecerá ante los jueces de la República, no he incurrido en conducta ilícita alguna, por lo que no hay nada que me motive a pretender beneficios de la Justicia”.

E insistió en que su proceder le consta a quienes lo conocen y lo vieron “enfrentando las pretensiones totalitarias, las cuales frenamos. Un luchador con quien lo hicimos ya no puede decirlo; yo lo digo por él, ya que ahora me señalan por ello”.

En el fallo del Consejo de Estado donde se le decreta la muerte política a Iván Name, el nombre de María José Pizarro, como segunda vicepresidente, aparece mencionado 85 veces.

La sentencia del alto tribunal tiene un apartado específico que reconstruye al menos 16 sesiones del Senado entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024. Lo particular es que ese documento concluye que Name se ausentó al menos en 14 de ellas. También llama la atención que María José Pizarro condujo varias de esas sesiones del Senado.