El Consejo de Estado decretó en primera instancia la muerte política del expresidente del Senado, Iván Name, del Partido Alianza Verde, por los 3.000 millones de pesos que habría recibido en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de favorecer las reformas clave del Gobierno Petro. Pero detrás de ese fallo hay un nombre que aparece mencionado en múltiples oportunidades: María José Pizarro.

La exsenadora y exjefa de debate de Iván Cepeda, quien integra el Pacto Histórico, era en ese momento la primera vicepresidenta del Senado de la República, elección que fue anulada por el Consejo de Estado en marzo de 2024, pero en el fallo que decretó la muerte política de Name se terminó concluyendo que Pizarro habría terminado conduciendo varios debates de la reforma pensional.

El exsenador Iván Name, uno de los principales protagonistas del escándalo de la UNGRD, recibió la “muerte política”

La sentencia del alto tribunal tiene un apartado específico que reconstruye al menos 16 sesiones del Senado entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024. Lo particular es que ese documento concluye que Name se ausentó al menos en 14 de ellas. También llama la atención que María José Pizarro condujo varias de esas sesiones del Senado.

De hecho, el Consejo de Estado trajo a colación la declaración que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, le dio a la Corte Suprema de Justicia, el 26 de agosto de 2024, en la que indicó que, durante el trámite de la reforma pensional, la colaboración de Name se habría dado dejándole el asiento de la presidencia a María José Pizarro.

El fallo retoma dicha declaración de López: “Durante el trámite de la reforma pensional, la colaboración de Name Vásquez, como presidente del Senado, se tradujo en la inclusión del proyecto a finales del año 2023, a efectos de propiciar su discusión en el período siguiente, y en dejar el asiento de la presidencia a la senadora María José Pizarro, con miras a facilitar el manejo de las plenarias”.

Una de esas sesiones que aparece en la decisión judicial fue la consignada en la Gaceta 1024 del 28 de febrero de 2024, en la que el entonces presidente del Senado, Iván Name, presentó una excusa para no asistir a la plenaria, por lo que asumió la presidencia quien entonces era la primera vicepresidenta, la senadora Pizarro.

Justo en la agenda de ese día estaba incluido el proyecto de ley 293 del Senado de la República, por medio del cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, mejor conocido como la reforma pensional que impulsó el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La exsenadora del Pacto Histórico aparece mencionada en 85 oportunidades dentro del fallo del Consejo de Estado que declaró la muerte política del exsenador Iván Name por la participación que habría tenido en uno de los mayores escándalos de corrupción del anterior gobierno.

¿Qué dice María José Pizarro?

En medio del revuelo político que ha generado la pérdida de investidura contra Name, quien sigue detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá, la excongresista Pizarro se desmarcó en su cuenta de X, al asegurar que no tiene nada que ver con este entramado.

“Ante la decisión del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura del exsenador Iván Name, y frente a las pretensiones malintencionadas de algunos medios y sectores políticos de vincularme con ese caso, reitero: no tengo nada que ver con las actuaciones del señor Name”, dijo en su cuenta de X.

Sin embargo, el fallo del Consejo de Estado menciona en múltiples oportunidades a Pizarro y las sesiones que presidió después de que Name se ausentara de la presidencia del Senado, cuando se discutía un proyecto clave para el Gobierno Petro: la reforma pensional.