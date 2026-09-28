El presidente Abelardo De La Espriella hizo un ofrecimiento a los procesados por corrupción, en medio de su alocución presidencial de este domingo. El primer mandatario les pidió “cooperación para entregar a posibles cómplices” y así develar las grandes tramas de robos al presupuesto público que han azotado al país.

En alocución, Abelardo De La Espriella envió mensaje a los corruptos: “Arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices y resarzan el daño con verdad”

De La Espriella aseguró que habrá beneficios “para que los actuales investigados que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior Gobierno colaboren con la justicia a cambio de beneficios si entregan las pruebas para que paguen todos aquellos que participaron en el festín corrupto que desfalcó a Colombia en los pasados 4 años”.

“A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y los que pronto serán procesados les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en las familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad. Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y el acto de contrición que es absolutamente necesario”, señaló el primer mandatario.

Este es el momento en el que el presidente Abelardo de la Espriella pidió a los investigados e implicados en el caso de la #UNGRD que “colaboren con la justicia a cambio de beneficios si entregan las pruebas”, que “entreguen a sus cómplices” y que “resarzan el daño que le… pic.twitter.com/ik5sYHNVNj — Gustavo Moreno (@GustavoMorenoRi) September 28, 2026

Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, respondió a ese llamado así: “Este es el momento en el que el presidente Abelardo De La Espriella pidió a los investigados e implicados en el caso de la UNGRD que ‘colaboren con la justicia a cambio de beneficios si entregan las pruebas’, que ‘entreguen a sus cómplices’ y que ‘resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad’. Ese es el camino que mi prohijado, Sneyder Pinilla, escogió hace más de dos años”, dijo.

Sneyder Pinilla confesó en SEMANA cómo les entregó $4.000 millones a Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara. Todo salió del contrato de los carrotanques

“Fue a la justicia, contó lo que sabía y entregó pruebas robustas. Y, por hacerlo, ha tenido que enfrentar mucho más que críticas: amenazas, presiones, intentos de soborno y campañas para desacreditar su colaboración y presentarlo como mentiroso o falso testigo. Incluso, se documentó una operación encubierta que registró el intento millonario para conseguir que se retractara y cambiara su versión. Y, aun así, Sneyder no se detuvo. Ni se detendrá”, agregó.

Pinilla fue uno de los grandes delatores del saqueo que se dio a manos llenas en la UNGRD. En mayo de 2024, en entrevista exclusiva con Vicky Dávila, el exsubdirector de la entidad entregó detalles de cómo él mismo fue quien entregó dineros antes de elecciones a congresistas y luego otros montos más para impulsar los proyectos legislativos del gobierno.

Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Todo esto, en el marco del escándalo de los carrotanques de La Guajira.

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Su abogado, Gustavo Moreno, aseguró en la publicación que Pinilla “hoy continúa colaborando con la Fiscalía como testigo en los procesos derivados del caso UNGRD y ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de las actuaciones relacionadas con los implicados aforados en este mismo caso. Es muy importante señalar que el Consejo de Estado, al decidir la pérdida de investidura de Iván Name, valoró las declaraciones de Sneyder Pinilla junto con otros elementos probatorios. Colaborar con la justicia no es huir de la responsabilidad. Es asumirla. No es cambiar de versión cada seis meses, como algunos otros implicados. Es decir, la verdad desde el inicio. Sneyder escogió ese camino hace dos años. Lo señalaron, lo quisieron desacreditar. Intentaron comprar su silencio, lo amenazaron, filtraron el backup de su celular, el mismo que él entregó voluntariamente a la justicia, y quién sabe cuántas cosas más vendrán y, aun así, seguirá firme en su compromiso con la verdad”.