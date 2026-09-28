Un estudiante de Cúcuta llamó la atención por su sobresaliente desempeño académico tras conseguir el puntaje perfecto en las pruebas Saber 11. Se trata de Matías Luengas Vergel, un adolescente de 16 años que obtuvo 500 de los 500 puntos posibles en el examen realizado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

La historia de Matías Luengas, el estudiante de 16 años que logró el puntaje perfecto de 500/500 en el Icfes

El joven, quien cursa sus estudios en el Colegio Santo Ángel de la Guarda, alcanzó la máxima calificación en esta evaluación nacional, cerrando así su etapa escolar con un importante reconocimiento a su trayectoria académica, especialmente por su inclinación hacia las ciencias exactas.

Tras el anuncio del Gobierno sobre la beca que le concederían, Matías Luengas decidió pronunciarse al respecto y referirse a lo dicho por el presidente Abelardo De La Espriella.

El joven, a través de un video en TikTok, agradeció esta oportunidad y aseguró que la beca le cambiaba la perspectiva de su realidad, ya que podría estudiar algo que realmente soñaba.

“Muchísimas gracias, presidente Abelardo De La Espriella, por esta oportunidad. En serio, estoy muy emocionado. Estoy muy agradecido con usted y con el empresario que me entregó esta beca, dándome la oportunidad de estudiar la carrera de mis sueños… que es ingeniería matemática, mediante la cual quiero llevar las matemáticas al ámbito de la investigación, la tecnología, la innovación y el desarrollo”, dijo.

“En Colombia hay mucho talento. Hay muchos jóvenes que están expuestos a trabajar en el país, y yo quiero empezar a prepararme para ser uno de ellos. Espero estar a la altura de esta beca, espero poder estudiar y prepararme y obtener todo el conocimiento para poder dejar al país en alto”, agregó.

Allí se refirió de nuevo al mandatario actual, reiterando su agradecimiento y prometiendo que aprovecharía esta oportunidad académica para representar al país de forma correcta y por todo lo alto.

“Muchas gracias, presidente, un honor para mí recibir este reconocimiento de parte suya”, concluyó.