El mensaje de Presidencia para Matías Luengas, joven que obtuvo 500/500 en el Icfes y que recibió una beca: “Colombia cree en ti”

Matías Luengas Vergel, estudiante de 16 años de Cúcuta, obtuvo 500 puntos sobre 500 en las pruebas Saber 11 del Icfes, el puntaje máximo que contempla esta evaluación para los estudiantes que terminan su educación media en Colombia.

Tras conocerse el resultado, Presidencia informó que el joven recibió una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria.

La historia de Matías Luengas, el estudiante de 16 años que logró el puntaje perfecto de 500/500 en el Icfes

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del presidente Abelardo De La Espriella, en las que se destacó el desempeño académico de Matías y se informó que podrá escoger la universidad colombiana en la que quiera realizar sus estudios superiores, así como la carrera que desea cursar.

La beca fue gestionada por el Gobierno con el respaldo de un empresario colombiano. De esta manera, el resultado obtenido en Saber 11 estará acompañado por una oportunidad para que el estudiante continúe su formación después de terminar el colegio.

El joven de Cúcuta que alcanzó el puntaje perfecto de 500/500 en las pruebas Saber 11 del Icfes. Foto: suministrado

Su desempeño en las pruebas representa el cierre de una etapa académica en la que mostró interés por la lectura, el análisis y las matemáticas.

Sus padres, Weimar Luengas y Liliana Vergel, contaron que desde niño manifestó curiosidad por diferentes temas y acostumbraba a cuestionar los conceptos que aprendía. Con el paso de los años, las matemáticas se convirtieron en una de sus principales áreas de interés, debido a la lógica y precisión que encuentra en esta disciplina.

Aunque la preparación académica hizo parte de su proceso, su rutina también incluyó actividades fuera del estudio, pues el joven ha combinado sus responsabilidades escolares con espacios de recreación y la práctica del baloncesto.

Abelardo De La Espriella anuncia beca para Matías Luengas, joven de 16 años que logró puntaje perfecto de 500/500 en el Icfes

Tras conocerse la noticia, Presidencia destacó que el resultado de Matías es producto de “el talento, la disciplina, la dedicación y el compromiso” demostrados durante su proceso de formación. El Gobierno también señaló que el reconocimiento debe estar acompañado de oportunidades para que los jóvenes puedan continuar sus estudios.

En el comunicado, el presidente Abelardo De La Espriella felicitó al estudiante y a su familia. “La Patria Milagro premia el esfuerzo”, expresó el mandatario.

Además, dirigió un mensaje al joven: “Este logro es tuyo y de tu familia. Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar. Colombia cree en ti. Sigue soñando en grande y demostrando que el esfuerzo siempre vale la pena”.