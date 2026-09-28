“Vergonzoso”: Comisión de Acusación, que investiga a expresidentes, sigue paralizada, sin recursos, en medio de escándalos de corrupción del gobierno Petro

Dos meses después de la posesión del nuevo Congreso, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara sigue paralizada.

No tiene recursos económicos y las investigaciones penales y disciplinarias contra expresidentes, exmagistrados, magistrados, entre otros, no han podido ser repartidas entre los representantes a la Cámara que se posesionaron el pasado 20 de julio. Hay más de 200 procesos contra el expresidente Gustavo Petro que hoy no tienen doliente.

La denuncia la hizo el representante por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien hace parte de la Comisión y tiene afán por ponerle el acelerador a algunas de las investigaciones sensibles que se llevan en el organismo investigador.

“Hoy, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cumple dos años de completa parálisis”, dijo Briceño.

Entrevista con Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático Foto: Paula López

“En un momento en donde salen evidencias de graves omisiones de altos funcionarios por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Comisión tiene los términos suspendidos y se encuentra completamente quieta”, añadió.

Briceño informó que, a la fecha, no se ha podido repartir el primer proceso y son más de 2.400 investigaciones que van camino a la impunidad.

“El papel de la Cámara de Representantes en estos momentos es lamentable. Le pedimos a la presidencia de la Cámara de Representantes y al Gobierno nacional destrabar la Comisión de Acusaciones mediante la asignación de los recursos para su funcionamiento. Esto es absolutamente vergonzoso para el país”, remató Briceño.

SEMANA conoció que la Comisión atiende las denuncias contra el magistrado de la Corte Constitucional, Vladímir Fernández, luego de que el país conociera los chats entre él y el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López. No obstante, difícilmente se podrá abrir una investigación en su contra, al menos de momento.

Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes 2026 Foto: Guillermo Torres / Semana

En agosto de 2026, semanas después de ser nombrado, el presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, envió una carta al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en la que le solicitaba celeridad en el presupuesto para poner en marcha el organismo investigador.

“De manera atenta, en mi calidad de presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, me permito reiterar la solicitud en la asignación de los recursos presupuestales necesarios para garantizar el normal funcionamiento de esta comisión y el trámite oportuno de los procesos constitucionales y legales que le competen”, reclamó el presidente de esa corporación, el representante Carlos Cuenca.

Carlos Cuenca Chaux Foto: FOTO: CARLOS JULIO MARTÍNEZ

El congresista recordó que se requiere este dinero para ejercer la función constitucional, consagrada en el artículo 178, numeral 3, de la Constitución Política, según el cual a la Comisión le corresponde investigar y acusar ante el Senado a los altos funcionarios del Estado.

Asimismo, dijo que actualmente hay 2.540 procesos activos, por lo que es importante que se puedan trasladar estos recursos para atender con celeridad y eficacia las investigaciones.

Y remató: “Agradezco de antemano la atención a esta solicitud y, en consecuencia, señor ministro, se proceda al giro de los recursos en el menor tiempo posible, debido a que este despacho cumple con términos procesales, los cuales son perentorios e improrrogables”.

La Comisión necesita oxígeno económico para avanzar.