Presidente De La Espriella dio contundente orden por plan de choque de salud; se dirigió a la ministra: “Quiero número de entregas”

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, en su alocución de este domingo 27 de septiembre, habló acerca del plan de choque para atender la crisis del sistema de salud. La intervención dio inicio a las 8:00 p. m. y tuvo como uno de sus ejes la situación de los pacientes que esperan medicamentos y procedimientos.

Así sería el plan de choque de Abelardo De La Espriella para los problemas del sistema de salud

El jefe de Estado aseguró que su administración dejó atrás los anuncios para concentrarse en la ejecución. “En salud ya dejamos de anunciar y empezamos a hacer lo que me gusta a mí: ejecutar, resolver”, afirmó el mandatario.

Durante su alocución, el presidente señaló que entre enero y julio de este año la Superintendencia de Salud recibió 220.142 reclamos, equivalentes, según su exposición, a 5.755 quejas diarias. También afirmó que el 92 % estuvo relacionado con barreras de acceso.

A partir de esas cifras, cuestionó el funcionamiento del sistema: “Eso no es un sistema. Eso es un abandono con formulario”.

Otro de los datos presentados por el presidente fue la identificación de 1.069.196 usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes. Según explicó, más de 700.000 personas estarían esperando medicamentos y más de 300.000, procedimientos.

Entre los casos mencionados incluyó pacientes con cáncer, trasplantes, VIH, enfermedades huérfanas, cardiovasculares, renales, respiratorias y salud mental, además de mujeres gestantes.

De acuerdo con De La Espriella, el plan de choque ya comenzó y contempla un seguimiento individual. La idea, según explicó, es acompañar cada caso desde la identificación de la necesidad hasta comprobar que el medicamento fue entregado o que el procedimiento se realizó.

El mandatario también anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera a través de la ADRES, con cero interés y un año de gracia, acompañado de giro directo a prestadores y proveedores vinculados a la red del plan. Sin embargo, insistió en que esos recursos tendrán controles.

“No es un cheque en blanco”, advirtió, y agregó que el Gobierno no pagará dos veces una misma obligación ni reconocerá servicios que ya han sido cancelados.

Durante la alocución, De La Espriella puso ejemplos para explicar el alcance que pretende darle a la estrategia. Mencionó a una madre gestante sin el medicamento necesario para su control prenatal, a un paciente oncológico al que le aplazaron un ciclo, a una persona con VIH sin antirretrovirales y a un enfermo renal que espera un procedimiento relacionado con su tratamiento.

Presidente Abelardo De La Espriella anunció el Plan de Choque en Salud. Foto: Presidencia de Colombia

“Eso es el plan de choque. No es una reforma abstracta”, sostuvo el presidente, al insistir en que la prioridad será convertir las necesidades pendientes en atenciones concretas.

También dirigió un mensaje a la ministra de Salud, Ana María Vesga, a quien pidió entregar cada semana resultados sobre el número de medicamentos entregados y procedimientos realizados, así como información sobre los departamentos donde el plan avanza y aquellos donde existan dificultades.

El plan había sido presentado previamente como una estrategia para estabilizar el sistema y recopilar información sobre aseguradores, prestadores, proveedores y entidades estatales.

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Entre los retos identificados están establecer el estado de las deudas, ubicar pacientes con atenciones pendientes y definir mecanismos jurídicos y administrativos para facilitar los pagos. El seguimiento será parte central de esta ejecución.

En su intervención, cerró el tema con una idea que resumió el enfoque de su gobierno: “Porque a la gente hay que resolverle. Hay que ayudarla, hay que responderle”, concluyó.