Política

Abelardo De La Espriella destaca reducción de más del 50 % en secuestros, extorsiones y masacres: “Esto apenas comienza”

El presidente dio una alocución en la noche de este domingo 27 de septiembre.

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Redacción Semana
27 de septiembre de 2026 a las 8:27 p. m.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

En su alocución de este domingo, 27 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella destacó importantes reducciones en más del 50 % en crímenes como el secuestro y la extorsión en su primer mes de Gobierno.

“El mes de agosto cerró con un descenso real de los crímenes que se venían cometiendo en los delitos que más azotan a los colombianos. Llegamos a reducciones de más del 50 %. El secuestro se disminuyó en un 79 % comparado con el mes de agosto de 2025. La extorsión se redujo en un 62 % y las masacres se redujeron en un 58 %”, dijo el presidente.

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“Por poner un ejemplo, en Barranquilla, en un trabajo articulado con el alcalde Alejandro Char, redujimos los homicidios en un 64 %, la extorsión en 63 % y los hurtos en un 24 %. En tanto solo 30 días. Eso demuestra que cuando el Estado se decide nunca pierde”, agregó en su intervención.

“Pasamos a hacer lo que corresponde. Luchar contra el delincuente de frente y no como en el gobierno pasado que era cómplice de todos esos bandidos. Por eso, se creían intocables. En la era del Tigre esa vagabundería se acabó”, destacó el mandatario.

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