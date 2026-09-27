Álvaro Uribe reaccionó a la caída de alias Robinson Gutiérrez, implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El expresidente Álvaro Uribe Vélez felicitó este domingo, 27 de septiembre, al mandatario Abelardo De La Espriella y a las Fuerzas Armadas tras ser dado de baja alias Robinson Gutiérrez, implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, exprecandidato presidencial.

“Felicitamos al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas de Colombia por esta nueva acción de seguridad que le va a devolver mucha tranquilidad al departamento del Huila y es otro paso para devolverle la tranquilidad a toda Colombia”, afirmó el exmandatario desde Medellín en una actividad del Centro Democrático.

“Aquí también hay un motivo adicional. Está la información de que esta persona dada de baja habría tenido que ver con el asesinato de nuestro gran líder Miguel Uribe Turbay”, agregó Uribe Vélez.

Abelardo De La Espriella va por Iván Márquez tras baja de alias Robinson, señalado por crimen de Miguel Uribe: “Vamos por el jefe”

En la mañana de este domingo, De La Espriella anunció que alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, fue dado de baja en zona rural del municipio de Tello, en el departamento del Huila.

Alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, fue dado de baja. Foto: Redes sociales

“¡Importante resultado! Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, fue dado de baja”, dijo el mandatario en un mensaje en sus redes sociales, donde señaló que el subversivo está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025, en Bogotá.

“No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen. Robinson dirigía extorsiones y amenazas contra campesinos, el reclutamiento de menores y acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Huila y Caquetá. Tres integrantes más fueron capturados. Este es un resultado preliminar. Ampliaré la información una vez concluya la verificación. ¡Firme por la patria! ¡Que viva Cristo Rey!”, subrayó el presidente.

Presidente Abelardo De La Espriella anuncia que alias Robinson Gutiérrez fue dado de baja: “Está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay” en el asesinato de Miguel Uribe Turbay

En marzo de este año, SEMANA dio a conocer que la estructura criminal Segunda Marquetalia, a la que pertenecía el abatido guerrillero, dio la orden de asesinar al senador y entonces precandidato presidencial.

Se trató de un testimonio rendido ante la Fiscalía por Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, condenado a 22 años de prisión por planear el crimen.

En una extensa declaración, alias el Viejo les reveló a los investigadores los detalles desconocidos de la planeación del asesinato y quiénes fueron sus autores intelectuales.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, dijo el subversivo en un interrogatorio el pasado 9 de febrero. Cuando los investigadores de la Fiscalía le preguntaron quién impartió la orden directa del magnicidio, afirmó: “La impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”.