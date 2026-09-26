Álvaro Uribe habla sobre el senador Enrique Gómez, quien ha lanzado críticas contra el expresidente en los últimos días

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió en las últimas horas a la polémica que se ha generado con Enrique Gómez Martínez, senador de Salvación Nacional, quien ha lanzado una serie de comentarios sobre el líder natural del Centro Democrático.

Tensión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional; el partido de Uribe refrescó la memoria a Enrique Gómez: “Bravo en redes, oveja en el Congreso”

Gómez Martínez manifestó recientemente, en una entrevista con la periodista Eva Rey, que el expresidente es un “socialdemócrata” y cuestionó un supuesto crecimiento del Estado durante sus dos administraciones.

“El presidente Uribe es un socialdemócrata que ha conquistado con sus hechos y con su compromiso con el país el voto de derecha”, afirmó Gómez Martínez. Destacó: “Creo que hay diferencias de fondo en el rol del Estado, en el crecimiento desaforado del Estado, los impuestos y en visiones de país”.

Precisamente, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, le preguntó al expresidente Uribe Vélez por Gómez Martínez, a propósito de un libro que Salazar escribe sobre el exmandatario.

Uribe Vélez le respondió de manera tajante: “Me quedo con el expresidente Laureano Gómez, pero después del acuerdo que hizo con Alberto Lleras para el Frente Nacional”.

Desde el Centro Democrático también le enviaron mensajes a Gómez Martínez y le recordaron la cercanía que tuvieron varios de sus familiares con el uribismo, el sector político que hoy ataca el senador.