María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño se pelean ante la SIC el registro de la marca Miguel Uribe Turbay. Los detalles

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño se disputan en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro de la marca de Miguel Uribe Turbay. Uribe Londoño radicó en la SIC una solicitud para quedarse con la marca alegando su condición de padre. Tarazona se opuso a la medida, justificando la relación sentimental que tuvo con el excongresista y por su hijo menor, de quien ella es la representante legal: “El nombre y la imagen de Miguel Uribe Turbay integran el patrimonio de la familia Uribe Tarazona, que está facultada para explotarlos de manera prioritaria frente a terceros”.

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Ella citó que su familia es la titular de los derechos patrimoniales y, con base en la norma, se extinguirían 80 años después del fallecimiento del titular. La SIC definirá en las próximas semanas si acepta o rechaza la petición de Miguel Uribe Londoño para quedarse con la marca de su hijo.